Вылетит ли «Лечче» из Серии А?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 1.87

24 мая в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Дженоа». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Лечче — Дженоа с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» за тур до завершения итальянской Серии А имеет 35 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 17-ю позицию с отрывом в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), поэтому гарантированно сохранит прописку в элите, если выиграет.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 37-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Сассуоло» (3:2).

Перед этим коллектив остался без очков, когда в предыдущем туре итальянского чемпионата на своем поле потерпел поражение от «Ювентуса» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмирован — Бериша, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» выиграл дважды при одном поражении.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем более что соперник, который уже лишён серьезной турнирной мотивации, примерно соответствует их уровню.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» за тур до завершения национального чемпионата имеет 41 балл в активе и уже не имеет серьезных турнирных задач.

Команда занимает 15-е место с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе и в шесть от нынешнего соперника, а также с отставанием в один пункт от вышестоящей «Фиорентины».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура первенства страны клуб на своём поле потерпел поражение от «Милана» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Италии коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Жуниор Мессиас, дисквалифицирован — Витинья.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» проиграл лишь дважды, а в четырех последних ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, если учесть более высокую мотивацию соперника, а также фактор чужого поля, они всерьез рискуют и проиграть.

Лоренцо Коломбо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата Италии с семью голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Лечче» не выиграл

в трех из пяти последних матчей «Лечче» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, выигрыш «Дженоа» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов. Так же было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли.

1.87 «Лечче» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов

Ставка: «Лечче» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь они куда более мотивированы, тогда как в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов.

3.30 «Лечче» победит и тотал меньше 2,5 голов

Ставка: «Лечче» победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.30