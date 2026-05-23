24 мая в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Верона — Рома с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» за тур до завершения итальянской Серии А имеет 21 балл в активе и уже вылетела из элитного дивизиона.

Команда занимает предпоследнюю 19-ю позицию, что, конечно, в зоне понижения в классе (18-20-я строчки), с отрывом в три очка от замыкающей таблицу «Пизы».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 37-го тура национального первенства клуб на чужом поле отобрал очки у нового чемпиона — «Интера» (1:1).

Перед этим коллектив остался без очков, когда в предыдущем туре итальянского чемпионата на своем поле потерпел поражение от «Комо» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмирован — Сердар, дисквалифицирован — Гальярдини.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла лишь раз, и уже девять матчей кряду не знает побед.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет крайне сложно, если учесть перевес соперника в классе.

Гифт Орбан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» за тур до завершения национального чемпионата имеет 70 баллов в активе и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертое место, что в зоне главного еврокубка (топ-4), с отрывом в два очка от конкурентов — «Комо» и «Ювентуса», поэтому ей важно победить.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура первенства страны клуб в римском дерби одержал победу над «Лацио» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Италии коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах переиграл «Парму» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Фергюсон и Н'Дика, дисквалифицирован — Весли Франка.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на Серию А, «Рома» выиграла, а уже шесть матчей кряду не проигрывает.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их более высокий класс над соперником, который уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Дониелл Мален — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата Италии с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Верона» сыграла вничью

в пяти последних матчей «Вероны» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Рома» выиграла и не пропустила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, выигрыш «Вероны» — в 11.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.03.

Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в трех из них они ни разу не пропустили.

При этом в четырех из пяти последних домашних матчей хозяева проиграли и не забили.

1.90 «Сухая» победа «Ромы»

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их двух из трех последних матчей.

3.20 «Рома» победит и тотал больше 3,5 голов

