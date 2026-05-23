прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

24 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ньюкасл». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» проводят скромный сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на 3 очка отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» не смогли одолеть «Вулверхэмптон» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Борнмута» (0:1). Да и поединок с «Арсеналом» завершился неудачей (0:3).

В пяти своих последних матчах «Фулхэм» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Дачники» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Фулхэм» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при трёх поражениях.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» провалили нынешний чемпионат. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 3 очка отстаёт от восьмой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» уверенно разделались с «Вест Хэмом» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Ноттингем Форест» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Брайтону» (3:1).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

При этом «Ньюкасл» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда слабовато выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала лишь 17 зачетных баллов в 18 матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Сороки» пытаются финишировать как можно выше в таблице, тогда как «Фулхэм» в последнее время несколько забуксовал.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

