23 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тобол — Ордабасы с коэффициентом для ставки за 3.14.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» выдал крайне неудачный старт чемпионата. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Тобол» на один пункт опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» проиграл «Кайсару» (1:2).
До того команда в серии пенальти уступила тому же сопернику. Зато поединок с «Иртышом» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Тобол» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Тобол» нынче преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Тобол» традиционно успешно противостоит «Ордабасы». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» бьется за чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Ордабасы» на 3 очка отстаёт от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ордабасы» переиграл «Жетысу» (2:1).
До того команда минимально одолела того же соперника. А вот чуть ранее она расписала мировую с «Алтаем» (0:0).
При этом «Ордабасы» в 5 своих последних поединках разжился 4 победами. Команда отличилась 8 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: «Ордабасы» нынче выглядит весьма убедительно. Команда победила два раза кряду.
При этом «Ордабасы» имеет весьма надёжные тылы. Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.
Команда весьма уверенно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Ордабасы» добыл 8 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ордабасы» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.97.
Прогноз: «Ордабасы» намерен побороться за чемпионство, да и «Тобол» весной выглядит неубедительно.
Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным исходом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.19
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Тобол» не побеждает 2 матча кряду
- «Ордабасы» достаточно успешно выступает в гостях
- «Тобол» победил всего 2 раза в 10 поединках чемпионата
- «Ордабасы» в среднем забивает чаще одного мяча за матч
- «Ордабасы» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента