23 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кызылжар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Актобе — Кызылжар с коэффициентом для ставки за 3.04.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» ходит в середняках лиги. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Актобе» на 5 очков отстаёт от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Актобе» не смог переиграть «Атырау» (1:1).
До того команда в серии пенальти проиграла «Алтаю». Зато поединок с «Кайсаром» завершился викторией (3:0).
В пяти своих последних матчах «Актобе» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Актобе» нынче преуспевает в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Актобе» традиционно успешно противостоит «Кызылжару». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» стартовал не столь продуктивно. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Кызылжар» набрал 11 очков в 10 матчах. При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» уступил «Алтаю» (1:2).
До того команда была бита «Женисом» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Астаны» (1:2).
При этом «Кызылжар» в 5 своих последних поединках разжился одной победой. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кызылжар» нынче выглядит убогенько. Команда проиграла 4 раза кряду.
При этом «Кызылжар» имеет не столь надёжные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда весьма посредственно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Кызылжар» добыл 4 зачётных балла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Актобе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.88 и 1.88.
Прогноз: «Актобе» намерен побороться за попадание в тройку, да и оппонент в гостях выступает неуверенно.
Ставка: Фора «Актобе» -1.5 за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным исходом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.15
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Актобе» намерен побороться за медали
- «Кызылжар» не столь успешно выступает в гостях
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- «Кызылжар» в гостях в среднем забивает реже одного мяча за матч
- «Актобе» уже 3 года не проигрывает «Кызылжару»