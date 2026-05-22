23 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кызылжар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Актобе — Кызылжар с коэффициентом для ставки за 3.04.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» ходит в середняках лиги.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» на 5 очков отстаёт от медальной зоны.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Актобе» не смог переиграть «Атырау» (1:1).

До того команда в серии пенальти проиграла «Алтаю».  Зато поединок с «Кайсаром» завершился викторией (3:0).

В пяти своих последних матчах «Актобе» добыл 2 победы.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Актобе» нынче преуспевает в плане результатов.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Актобе» традиционно успешно противостоит «Кызылжару».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» стартовал не столь продуктивно.  Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Кызылжар» набрал 11 очков в 10 матчах.  При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кызылжар» уступил «Алтаю» (1:2).

До того команда была бита «Женисом» (0:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Астаны» (1:2).

При этом «Кызылжар» в 5 своих последних поединках разжился одной победой.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кызылжар» нынче выглядит убогенько.  Команда проиграла 4 раза кряду.

При этом «Кызылжар» имеет не столь надёжные тылы.  Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда весьма посредственно выступает на полях соперников.  В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Кызылжар» добыл 4 зачётных балла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Актобе» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82.  Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.88 и 1.88.

Прогноз: «Актобе» намерен побороться за попадание в тройку, да и оппонент в гостях выступает неуверенно.

Ставка: Фора «Актобе» -1.5 за 3.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным исходом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Актобе» намерен побороться за медали
  • «Кызылжар» не столь успешно выступает в гостях
  • Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
  • «Кызылжар» в гостях в среднем забивает реже одного мяча за матч
  • «Актобе» уже 3 года не проигрывает «Кызылжару»