20 мая в финале Кубка Болгарии по футболу сыграют «Локомотив» Пловдив и ЦСКА София. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Локомотив Пловдив — ЦСКА София с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Локомотив» Пловдив

Турнирное положение: «Локомотив» Пловдив преодолел сразу четыре стадии Кубка Болгарии, обыграв «Дунав» Русе (2:1), «Монтану» (4:0), «Ботев» Пловдив (1:0), «Арду» (4:0, 1:1).

Команда за тур до завершения розыгрыша первого дивизиона занимает шестую строчку с отставанием в два пункта от пятой позиций, которая выводит в Лигу конференций.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства клуб на выездной арене потерпел разгром от «Арды» (0:4).

Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Болгарии коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах проиграл «Черно Море» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Локомотив» Пловдив терпел поражения.

Это говорит о плохих шансах номинальных хозяев на итоговый успех, особенно если учесть явное преимущество в классе их соперника по финалу.

Кэтэлин Иту — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с четырьмя голами.

ЦСКА София

Турнирное положение: ЦСКА София, как и его соперник, также преодолел четыре стадии, обыграв «Севлиево» (2:1), «Локомотив» София (2:1), ЦСКА 1948 София (2:0) и «Лудогорец» (2:1, 0:0).

Команда за тур до завершения болгарского чемпионата занимает четвертую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-3), поэтому победа в Кубке для неё крайне желательна.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства коллектив на чужой арене потерпел поражение от «Левски» (0:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства софийцы уже набрали один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошлись мировой с «Левски» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ЦСКА София выиграл лишь дважды, а в двух последних и вовсе проиграл.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Локомотив» Пловдив забивала только одна команда

в пяти последних матчах ЦСКА София забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей ЦСКА София хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА София — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.95, победа «Локомотив» София — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их предыдущем поединке Кубка Болгарии.

Между тем, в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет лишь один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Локомотив» Пловдив.

