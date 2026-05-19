20 мая в финале Кубка Болгарии по футболу сыграют «Локомотив» Пловдив и ЦСКА София. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Локомотив Пловдив — ЦСКА София с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Локомотив» Пловдив
Турнирное положение: «Локомотив» Пловдив преодолел сразу четыре стадии Кубка Болгарии, обыграв «Дунав» Русе (2:1), «Монтану» (4:0), «Ботев» Пловдив (1:0), «Арду» (4:0, 1:1).
Команда за тур до завершения розыгрыша первого дивизиона занимает шестую строчку с отставанием в два пункта от пятой позиций, которая выводит в Лигу конференций.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства клуб на выездной арене потерпел разгром от «Арды» (0:4).
Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Болгарии коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах проиграл «Черно Море» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Локомотив» Пловдив терпел поражения.
Это говорит о плохих шансах номинальных хозяев на итоговый успех, особенно если учесть явное преимущество в классе их соперника по финалу.
Кэтэлин Иту — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с четырьмя голами.
ЦСКА София
Турнирное положение: ЦСКА София, как и его соперник, также преодолел четыре стадии, обыграв «Севлиево» (2:1), «Локомотив» София (2:1), ЦСКА 1948 София (2:0) и «Лудогорец» (2:1, 0:0).
Команда за тур до завершения болгарского чемпионата занимает четвертую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-3), поэтому победа в Кубке для неё крайне желательна.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства коллектив на чужой арене потерпел поражение от «Левски» (0:2).
Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства софийцы уже набрали один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошлись мировой с «Левски» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ЦСКА София выиграл лишь дважды, а в двух последних и вовсе проиграл.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в Кубке Болгарии текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Локомотив» Пловдив забивала только одна команда
- в пяти последних матчах ЦСКА София забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей ЦСКА София хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА София — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.95, победа «Локомотив» София — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их предыдущем поединке Кубка Болгарии.
Между тем, в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет лишь один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Локомотив» Пловдив.
Ставка: только одна команда забьёт за 2.10