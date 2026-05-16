17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Сельта». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Львы» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Эспаньолу» (0:2).
До того команда была бита «Валенсией» (0:1). А вот поединок с «Алавесом» принес в копилку три очка (4:2).
В пяти своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Львы» несколько приуныли в плане результатов. Команда уступила дважды подряд.
Причем «Атлетик» традиционно удачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» почти обеспечили себе еврокубки на грядущий сезон. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Сельта» имеет 5 очков форы за два тура до финиша. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Леванте» (2:3).
До того команда переиграла «Атлетико» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эльче» (3:1).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 паритета. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кельты» крепки, однако стабильностью не блистают. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
При этом «Сельта» весьма продуктивно выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала 30 очков.
«Кельты» в первом круге уверенно переиграли «Атлетик» (2:0). Да и нестареющий Яго Аспас способен выдать яркий поединок.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Атлетик» сражается за попадание в еврокубки, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Атлетика» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Атлетик» отчаянно бьётся за попадание в еврокубки
- «Сельта» нынче крайне нестабильна
- «Атлетик» на своем поле набрал больше половины своих очков
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- Баски до поражения в первом круге дважды кряду одолели «Сельту»