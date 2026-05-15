16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вердер — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка за 33 встречи при разнице мячей 37:58.

Последние матчи: в последнем матче бременцы проиграли в гостях «Хоффенхайму» со счетом 0:1 в 33-м туре Бундеслиги.

До того команда проиграла «Аугсбургу» (1:3) и разошлась миром с «Штутгартом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Эйн, Малатини, Торр, Вайзер; дисквалифицирован — Сугавара.

Состояние команды: «Вердер» вряд ли может занести себе этот сезон в актив, но бременцы уже точно останутся в Бундеслиге на следующий сезон.

Команда с апреля выиграла только одну игру, но зато какую — в Северном дерби был бит «Гамбург». К сожалению для «музыкантов» команда может только это себе занести себе в актив. И выигранную борьбу за выживание заодно.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» из Дортмунда занимает второе место в Бундеслиге, набрав 70 баллов за 33 тура при разнице голов 68:34.

Последние матчи: в предыдущем матче «шмели» обыграли «Айнтрахт» со счетом 3:2.

До того команда проиграла менхенгладбахским одноклубникам (0:1) и разгромила «Фрайбург» (4:0).

Не сыграют: травмирован — Джан.

Состояние команды: Команда Нико Ковача уже обеспечила себе серебряные медали, но примерно пять туров назад «шмели» вполне могли дальше навязывать борьбу «Баварии» за чемпионство, но уж слишком хороши были баварцы в этом году.

«Боруссия» в последних матчах неизменно чередует победы и поражения, но это уже ни на что не влияет для дортмундской команды в этом году

Статистика для ставок

«Вердер» не выигрывал в последних трех матчах

«Боруссия» Д забивала в четырех предыдущих играх

В последнем матче между командами «Боруссия» обыграла «Аугсбург» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «шмелей» ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.20, а победа «Вердера» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.39 и 2.77.

Прогноз: Обе команды выполнили свои задачи и могут поиграть в футбол ради болельщиков.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.96.

Ставка: Тотал «Вердера» больше 1,5 за 2.08.