прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.42

11 мая в 33-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы весной выглядят симпатично. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» лишь на три пункта отстает от топ-5. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы уступили «Факелу» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела одолеть «Нефтехимик» (2:0). Плюс поединок с «Соколом» завершился яркой победой (4:0).

В пяти своих последних матчах «Енисей» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы до последней коллизии победили 4 раза подряд. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

Причем «Енисей» традиционно неудачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки в весеннем цикле выглядят неубедительно. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула лишь на 8 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Туляки подписали мировую с «Ротором» (2:2).

До того команда не уступила костромскому «Спартаку» (1:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Челябинском» (0:0).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 4 паритета. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Туляки крайне нестабильны. Команда Дмитрия Гунько уже фактически доигрывает сезон.

При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 21 очком в 16 поединках.

Туляки на выезде не побеждают три матча подряд. А вот финишировать в десятке команда Гунько уж точно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Енисей» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.69.

Прогноз: «Енисей» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, да и туляки крайне нестабильны.

2.42 Победа «Енисея» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Енисей» — «Арсенал» Тула позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Енисея» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Енисей» — «Арсенал» Тула позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья за 3.40

Пять причин, почему ставка зайдет