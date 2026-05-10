11 мая в 33-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы весной выглядят симпатично. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» лишь на три пункта отстает от топ-5. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы уступили «Факелу» (0:2).
До того команда сумела одолеть «Нефтехимик» (2:0). Плюс поединок с «Соколом» завершился яркой победой (4:0).
В пяти своих последних матчах «Енисей» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Красноярцы до последней коллизии победили 4 раза подряд. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.
Причем «Енисей» традиционно неудачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки в весеннем цикле выглядят неубедительно. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула лишь на 8 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Туляки подписали мировую с «Ротором» (2:2).
До того команда не уступила костромскому «Спартаку» (1:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Челябинском» (0:0).
При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 4 паритета. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Туляки крайне нестабильны. Команда Дмитрия Гунько уже фактически доигрывает сезон.
При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 21 очком в 16 поединках.
Туляки на выезде не побеждают три матча подряд. А вот финишировать в десятке команда Гунько уж точно постарается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Енисей» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.69.
Прогноз: «Енисей» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, да и туляки крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Енисей» весной выглядит весьма выгодно
- Туляки не побеждают уже полтора месяца
- «Арсенал» Тула на выезде не побеждает 3 матча кряду
- «Енисей» победил в 4 своих последних домашних матчах
- Красноярцы дома не пропускают 4 матча кряду