10 мая в 33‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Спартак» Кострома. Начало встречи — 13:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Сокол — Спартак Кострома с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Сокол»

Турнирное положение: «Сокол» занимает последнее место в таблице Первой лиги с 22 очками и уже не сможет спастись от вылета.

Последние матчи: в 31‑м туре «Сокол» в гостях обыграл намного более мотивированную «Волгу» со счётом 1:0. Автором единственного гола на 62‑й минуте с пенальти стал Кахриманович.

Ранее была победа в гостях над «Нефтехимиком» (1:0), а до этого — домашнее разгромное поражение от «Енисея» (0:4).

Не сыграют: Глойдман (п) — дисквалифицирован.

Состояние команды: подопечные Евгения Харлачёва, который не так давно возглавил «Сокол» и порывался уйти в отставку после поражения, неожиданно выиграли две последние встречи, когда они уже были ему не нужны. Секрет оказался прост — двойные премиальные игрокам. Бюджет не освоен, денег в кассе осталось много, а сезон близится к концу.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: пока «Спартак» Кострома занимает шестое место с 48 очками в таблице Первой лиги.

Последние матчи: в 32‑м туре красно‑белые проиграли в гостях «КАМАЗу» со счётом 0:2. Соперник играл намного лучше и заслуженно взял три очка, а «Спартак» Кострома отыграл довольно бледно эту встречу.

До этого была ничья на своём поле с «Арсеналом» (1:1) и разгромная победа над «СКА‑Хабаровск» (3:0).

Не сыграют: Киселёв (п) — дисквалифицирован.

Состояние команды: после поражения от «КАМАЗа» полетела голова очередного тренера Таранухина, также был уволен Ашихмин, который также вёл тренировочный процесс. На самом деле эти фигуры довольно условны, а всем заправляет владелец и президент клуба, который называет состав и может руководить командой с бровки.

В первом круге «Спартак» Кострома выиграл дома со счётом 2:1.

«Сокол» выиграл два последних матча, а до этого проиграл 9 игр кряду.

В пяти последних встречах у «Спартака» такой баланс: 2+1=2−.

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 4,20, а на «Спартак» Кострому — 1,81, ничью букмекеры оценивают в 3,35.

Тотал меньше 2 идёт за 2,01, а тотал больше 2 можно взять за 1,70.

Прогноз: «Сокол» неожиданно воспрянул духом в последних матчах, а премиальные в клубе ещё остались, поэтому футболисты будут стараться в домашней игре, а Харлачёв найдёт возможность их настроить. Гости на пороге больших перемен, и сезон для них фактически завершён.

Основная ставка: «Сокол» не проиграет за 1,83.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют за 2,13.