Команда Новикова порадует яркой игрой в его последнем домашнем матче

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.76

10 мая в 33‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Волга» Ульяновск. Начало встречи — 17:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Волга Ульяновск с коэффициентом для ставки за 1.76.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: сейчас «Нефтехимик» располагается на 11‑й строчке в таблице Первой лиги с 42 очками.

Последние матчи: в 32‑м туре нижнекамцы в гостях уступили «Челябинску» со счётом 0:2. Игра получилась примерно равной, но «Нефтехимик» не смог реализовать свои моменты в отличие от соперника.

Ранее была неудача в гостях с «Енисеем» (0:2) и разгром дома «Черноморца» (4:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмирован — Толстопятов (з).

Состояние команды: главным событием последнего времени стала новость об уходе бессменного главного тренера на протяжении многих лет Кирилла Новикова. Скорее всего, с нового сезона «Нефтехимик» войдёт в структуру «Рубина», и тут будут обкатывать молодых футболистов казанцев.

«Волга» Ульяновск

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Волга» Ульяновск обеспечила себе прописку в Первой лиге, занимая 14‑е место с 36 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в прошлом туре «Волга» Ульяновск неожиданно уступила дома главному аутсайдеру «Соколу» со счётом 0:1. Впрочем, не самая лучшая игра не повлияла на турнирные перспективы команды.

До этого была ничья в гостях с «Ротором» (0:0) и победа дома над «Чайкой» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Хабибуллин (п).

Состояние команды: сезон для дружины Михаила Белова уже можно назвать успешным. «Волга» после выхода из Второй лиги смогла зацепиться дивизионом выше, показывая при этом футбол неплохого уровня и открыв для лиги и селекционеров несколько интересных молодых игроков.

Статистика для ставок

В первом круге «Волга» потерпела разгромное поражение дома (1:4).

В сезоне 2021–2022 «Нефтехимик» проиграл на своём поле (1:2), но выиграл в гостях (2:0).

Также в этом сезоне была игра в Кубке России, где «Волга» была сильнее (2:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,20, а на «Волгу» Ульяновск — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идёт за 1,95, а тотал больше 2 можно взять за 1,76.

Прогноз: обе команды решили свои турнирные задачи и могут играть в своё удовольствие в этой встрече, поэтому можно рассчитывать на голы.

1.76 Тотал больше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч «Нефтехимик» — «Волга» Ульяновск принесёт прибыль 760₽, общая выплата — 1760₽

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

2.75 Обе забьют плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Нефтехимик» — «Волга» Ульяновск принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.

VrezNews1 /football/2026/05/06/rpl_fnl_season_ending/