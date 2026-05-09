10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Анже — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Анже»
Турнирное положение: «Чёрно-белые» почти обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Анже» на 6 очков опережает стыковую 16 позицию. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» уступили «Осеру» (1:3).
До того команда была бита мощным ПСЖ (0:3). А вот поединок с «Гавром» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Анже» добыл две ничьих. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 2 месяца.
Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Страсбург». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» уже почти проиграли борьбу за выход в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» на 8 очков отстает от шестой позиции при имеющемся матче в запасе. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гонщики» уступили «Райо Вальекано» (0:1).
До того команда была бита «Тулузой» (1:2). Плюс чуть ранее она потерпела поражение от тех же испанцев (0:1).
При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Гонщики» ныне угодили в кризис. Команда уступила три раза подряд.
При этом «Страсбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 19 очками в 15 матчах.
«Гонщики» в последних матчах крайне слабо выглядели в атаке. В трех последних поединках они забили всего один раз.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Страсбург» явно будет рисковать, да и «Анже» в последних матчах выглядел не лучшим образом.
Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Анже» не побеждает уже 2 месяца
- «Гонщики» уступили в 3 своих последних матчах
- «Страсбург» пока еще сражается за попадание в еврокубки
- «Анже» в среднем забивает реже одного мяча за матч
- «Страсбург» потенциально способен прибавить в плане реализации