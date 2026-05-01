2 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Торино». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Удинезе — Торино с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав после 34 туров 44 балла при 12 победах, восьми матчах вничью и 12 поражениях. Общая разница мячей — 41:46.

Последние матчи: В последнем матче команда вгрызлась в очки в гостевом поединке против «Лацио». «Удинезе» сыграла вничью со счетом 3:3.

Ранее клуб уступил с минимальным счетом «Парме» при домашних трибунах (0:1) и неожиданно разгромил «Милан» в гостях со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Удинезе» в последних пяти матчах потерпела одно поражение, два раза сыграла вничью и столько же матчей выиграла. Отметим, что клуб за этот период поразила ворота соперников восемь раз, а пропустил в свои четыре мяча. Команда обосновалась в середине турнирной таблицы в заключительной стадии сезона.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 41 балл. Туринская команда одержала десять побед, девять раз сыграла вничью и 15 раз проиграла соперникам. Общая разница мячей — 39:56.

Последние матчи: В своем последнем матче «Торино» сыграло вничью с лидером чемпионата, миланским «Интером». Домашний поединок завершился со счетом 2:2.

Ранее команда не смогла забить голов во встрече против «Кремонезе» и завершила матч со счетом 0:0, а также обыграла при своих трибунах «Верону» со счетом 2:1.

Состояние команды: «Торино» идет на серии четырех матчей без поражений. При этом команда в семи из последних восьми матчах смогла отличиться голами. Поможет ли серия без поражений «Торино» обыграть «Удинезе»? В матче первого круга туринцы проиграли оппоненту со счетом 1:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Удинезе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.08 и 1.69.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание тотала больше 2,5 мячей. Обе команды в последних пяти матчах в среднем забивают по 1,5 гола за игру.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе «Торино» в матче. По сравнению с «Удинезе», команда находится в лучшей форме и способна навязать борьбу любому сопернику.

