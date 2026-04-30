1 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Парвоз». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Худжанд — Парвоз с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» стартовал скромненько. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Худжанд» лишь на 2 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Худжанд» уступил «Истиклолу» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Регар-ТадАЗ» (0:0). Да и поединок с «Сардором» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Худжанд» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Худжанд» нынче смотрится бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Худжанд» традиционно успешно противостоит «Парвозу». В последних пяти очных поединках команда победила 5 раз.
«Парвоз»
Турнирное положение: «Парвоз» выдал провальный старт. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Парвоз» набрал всего 4 очка в 6 матчах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Парвоз» одолел «Хосилот» (1:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Равшану». А вот чуть ранее она вчистую проиграла «Истиклолу» (0:3).
При этом «Парвоз» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась одним забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Парвоз» нынче выглядит бледновато. До последней виктории команда уступила 4 раза подряд.
При этом «Парвоз» имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем фактически два мяча за матч.
Команда крайне неудачно выступает на полях соперников. В двух выездных поединках она дважды уступила, не отличившись ни разу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Худжанд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 7.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.94 и 1.83.
Прогноз: «Худжанд» выглядит в разы монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы с реализацией.
Ставка: Фора «Худжанда» -1.5 за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Худжанд» уже 14 с половиной лет не проигрывает «Парвозу»
- «Парвоз» в текущем сезоне еще не забивал на чужих полях
- «Худжанд» дома не пропускает 4 матча кряду
- «Худжанд» выглядит в разы мощнее соперника
- «Парвоз» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч