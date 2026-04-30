прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.36

1 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Парвоз». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Худжанд — Парвоз с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» стартовал скромненько. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Худжанд» лишь на 2 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Худжанд» уступил «Истиклолу» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Регар-ТадАЗ» (0:0). Да и поединок с «Сардором» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Худжанд» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Худжанд» нынче смотрится бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Худжанд» традиционно успешно противостоит «Парвозу». В последних пяти очных поединках команда победила 5 раз.

«Парвоз»

Турнирное положение: «Парвоз» выдал провальный старт. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Парвоз» набрал всего 4 очка в 6 матчах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Парвоз» одолел «Хосилот» (1:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Равшану». А вот чуть ранее она вчистую проиграла «Истиклолу» (0:3).

При этом «Парвоз» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась одним забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Парвоз» нынче выглядит бледновато. До последней виктории команда уступила 4 раза подряд.

При этом «Парвоз» имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем фактически два мяча за матч.

Команда крайне неудачно выступает на полях соперников. В двух выездных поединках она дважды уступила, не отличившись ни разу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Худжанд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 7.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.94 и 1.83.

Прогноз: «Худжанд» выглядит в разы монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы с реализацией.

Ставка: Фора «Худжанда» -1.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13

