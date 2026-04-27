28 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Андижан — Динамо Самарканд с коэффициентом для ставки за 2.24.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» стартовал бледновато. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Андижан» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Андижан» переиграл «Бунедкор» (3:1).
До того команда не сумела одолеть «Коканд» (0:0). Вот только поединок с АГМК завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Андижан» победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Андижан» нынче находится на подъеме. Команда не уступила в двух последних матчах.
Причем «Андижан» традиционно сложно противостоит самаркандцам. В последних пяти очных поединках команда победила два раза при двух поражениях.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: «Динамо» Самарканд выдало неудачный старт чемпионата. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Самарканд набрало всего 8 очков в 9 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Самарканд не смогло одолеть АГМК (2:2).
До того команда потерпела поражение от «Пахтакора» (2:4). А вот чуть ранее она была бита ташкентским «Локомотивом» (1:2).
При этом «Динамо» Самарканд в 5 своих последних поединках одержало одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Динамо» Самарканд не может победить уже 3 матча кряду. Команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.
При этом «Динамо» Самарканд имеет крайне ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда неудачно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках добыто лишь три турнирных пункта.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Андижан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.63.
Прогноз: «Андижан» нынче находится на некотором подъеме, к тому же самаркандцы многовато пропускают.
Ставка: Победа «Андижана» за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.15
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Андижан» не уступил в двух своих последних поединках
- «Динамо» Самарканд в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Динамо» Самарканд победило всего два раза в 9 матчах чемпионата
- «Андижан» в среднем пропускает гол за матч