26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции сыграют «Париж» и «Лилль». Начало встречи — в 18:15 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Париж — Лилль с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Париж»

Турнирное положение: Столичный клуб занимает 11-е место в таблице Лиги 1. У команды 38 набранных очков.

В 30 встречах у «Парижа» 9 побед, 11 ничьих и 10 поражений. Разница мячей составляет 40:46.

Последние матчи: «Париж» начал текущий месяц с ничейного результата во встрече с «Лорьяном» — 1:1.

А затем парижане одержали две победы кряду. 10 апреля команда дома разгромила «Монако» 4:1, а спустя девять дней в гостях взяла верх над «Мецем» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: До конца сезона парижане уже не смогут серьезно улучшить свое положение в таблице. Отрыв от зоны вылета комфортный, но и до топ-6 слишком далеко.

У «Парижа» текущая серия без поражений насчитывает уже восемь матчей. Последний раз команда уступала ещё в середине февраля, когда не набрала очков в игре с «Лансом» (0:5). С тех пор были, в том числе, достойные результаты — ничья с «Лионом» (1:1) и уверенная победа над «Монако» (4:1).

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» борется за то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Клуб идет четвертым в таблице, набрав 54 очка в 30 играх.

«Лилль» на текущий момент одержал 16 побед, шесть раз сыграл вничью и восемь раз уступил. Команда забила 49 голов и пропустила 34 мяча.

Последние матчи: В апреле «Лилль» не только не проигрывал, но и ни разу не пропустил.

Команда смогла обыграть «Ланс» и «Тулузу», в сумме забив в этих матчах семь голов. Также «доги» в текущем месяце разошлись миром с «Ниццей» (0:0).

Состояние команды: «Лилль» ведет борьбу не просто за еврокубки, а за место в Лиге чемпионов. Плотность в таблице остаётся высокой, и конкуренты находятся совсем рядом.

В чемпионате Франции «доги» выглядят стабильно: серия без поражений продолжается, а в последних турах были одержаны важные победы над прямыми конкурентами — «Марселем» (2:1) и «Лансом» (3:0).

Напомним, в первом круге «Лилль» дома обыграл «Париж» со счетом 4:2. Встреча состоялась 23 ноября 2025 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.96.

Прогноз: У «Лилля» явно больше мотивации. Команда борется за путевку в Лигу чемпионов и нацелена победить.

Ставка: победа «Лилля» за 1.91.

Прогноз: Еще один прогноз, что команды будут активно смотреться в атаке и смогут обменяться голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

Пять причин, почему ставка зайдет