«Грифоны» не дадут себя в обиду

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

26 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Комо». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Дженоа — Комо с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» уже почти обеспечили себе место в элите на грядущий сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 11 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» сумели одолеть «Пизу» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (2:1). А вот поединок с «Ювентусом» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Дженоа» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Грифоны» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 последних матчах.

Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при четырех ничьих.

«Комо»

Турнирное положение: «Ларианцы» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Комо» на 5 очков отстает от квартета лидеров. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ларианцы» уступили «Интеру» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила тому же «Интеру» (3:4).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ларианцы» нынче откровенно забуксовали в плане результатов. Команда уступила в трех своих последних матчах.

При этом «Комо» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот в гостях команда добывает в среднем фактически 2 балла за матч.

«Ларианцам» явно не хватает мощности. Зато генуэзцам команда не проигрывает уже долгих двадцать два года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Комо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Грифоны» мотивированы как можно скорее окончательно застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Пять причин, почему ставка зайдет