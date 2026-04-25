26 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Комо». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Дженоа — Комо с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Грифоны» уже почти обеспечили себе место в элите на грядущий сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Дженоа» на 11 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» сумели одолеть «Пизу» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (2:1). А вот поединок с «Ювентусом» завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Дженоа» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Грифоны» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 последних матчах.
Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при четырех ничьих.
«Комо»
Турнирное положение: «Ларианцы» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Комо» на 5 очков отстает от квартета лидеров. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ларианцы» уступили «Интеру» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила тому же «Интеру» (3:4).
При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ларианцы» нынче откровенно забуксовали в плане результатов. Команда уступила в трех своих последних матчах.
При этом «Комо» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот в гостях команда добывает в среднем фактически 2 балла за матч.
«Ларианцам» явно не хватает мощности. Зато генуэзцам команда не проигрывает уже долгих двадцать два года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Комо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
Прогноз: «Грифоны» мотивированы как можно скорее окончательно застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.
Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.80
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Грифоны» победили в 2 своих последних поединках
- «Дженоа» намерена как можно скорее обеспечить себе место в элите на будущий сезон
- «Комо» уступил в трех своих последних поединках
- «Ларианцы» в гостях не побеждают 3 матча кряду
- «Грифоны» заметно прибавили в последних матчах