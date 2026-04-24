прогноз на Примеру, ставка за 3.60

25 апреля в рамках 32-го тура испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Жирона». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Валенсия — Жирона с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Примеры с 36-ю очками в активе после 32-х туров. «Валенсия» опережает зону вылета лишь на 3 пункта.

На своем поле команда выступает лучше, чем в гостях. По этому показателю «Валенсия» занимает 12-ю строчку в лиге, набрав 23 балла из 45-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1). Матчем ранее «Валенсия» уступила «Эльче» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 73-й минуте.

В последних 5-и встречах у команды только одна победа над «Севильей» (2:0), 3 поражения и один ничейный результат. За этот период «Валенсия» сумела забить 5 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Агирресабала, Кюмарт, Копете, Диахаби, Фулькье и Коррейа (у всех — травмы).

Состояние команды: «Валенсия» продолжает вести борьбу за выживание, ведь опережает зону вылета лишь на три балла. Сейчас необходимо набирать очки буквально в каждом матче.

Команде с этим может помочь нападающий Уго Дуро, который является лучшим бомбардиром «Валенсии» в Примере. За 30 встреч форвард сумел забить 9 раз.

«Жирона»

Турнирное положение: После 32-х туров команда располагается на 11-й строчке в таблице Примеры с 38-ю баллами в копилке. «Жирона» имеет лишь теоретические шансы на выход в еврокубки, отставая от топ-6 на 6 пунктов.

В гостях команда выступает довольно неплохо. «Жирона» занимает по этому показателю 9-е место в лиге, сумев набрать 16 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры команда уступила «Бетису» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 80-й минуте. Матчем ранее «Жирона» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

В прошедших 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Жироне» удалось обыграть «Вильярреал» (1:0) и «Атлетик» (3:0).

Не сыграют: Хуан Карлос, Порту, Руис, Тер Стеген, Ван де Бек и Ванат (у всех — травмы).

Состояние команды: «Жирона» пытается закрепиться в середине турнирной таблицы, но высокая плотность среди команд не позволяет ощущаться себя комфортно, опережая зону вылета лишь на 5 баллов.

В последних 5-и очных встречах «Жирона» трижды обыгрывала «Валенсию», однажды сыграла вничью и один раз проиграла. На сей раз гости также попытаются доминировать на поле.

Статистика для ставок

«Валенсия» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

«Жирона» проиграла 2 раза в прошедших 6-и поединках

В последних 5-и очных встречах «Жирона» трижды обыгрывала «Валенсию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Валенсии» с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа «Жироны» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Жирона» одержит победу в предстоящем матче. Команда довольно удачно выступает против «Валенсии» в очных противостояниях.

Ставка: Победа «Жироны» за 3.60.

Прогноз: Для победы «Жироне» необходимо забивать больше одного гола в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Жироны» 1 больше за 1.90.