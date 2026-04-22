23 апреля в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Насаф — Локомотив Ташкент с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» стартовал не столь продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» лишь на 6 очков отстает от пьедестала. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Насаф» уступил ферганскому «Нефтчи» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Бухару» (1:1). Да и поединок с «Кокандом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Насаф» победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Насаф» нынче пребывает в кризисе. Команда не может победить 3 матча кряду.

Причем «Насаф» традиционно удачно противостоит «железнодорожникам». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент выдал скромный старт чемпионата. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Локомотив» Ташкент набрал 11 очков в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент уступил «Навбахору» (0:2).

До того команда нанесла поражение самаркандскому «Динамо» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Хорезмом» (1:1).

При этом «Локомотив» Ташкент в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче крайне нестабилен. Команда потенциально способна побороться за высокие места.

При этом «Локомотив» Ташкент имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда относительно успешно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках добыто шесть турнирных пунктов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Насаф» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Насаф» выглядит сильнее ташкентцев, к тому же мотивирован прервать серию своих неудач.

Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.27

