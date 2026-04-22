23 апреля в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Насаф — Локомотив Ташкент с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» стартовал не столь продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Насаф» лишь на 6 очков отстает от пьедестала. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Насаф» уступил ферганскому «Нефтчи» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Бухару» (1:1). Да и поединок с «Кокандом» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Насаф» победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Насаф» нынче пребывает в кризисе. Команда не может победить 3 матча кряду.
Причем «Насаф» традиционно удачно противостоит «железнодорожникам». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент выдал скромный старт чемпионата. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Локомотив» Ташкент набрал 11 очков в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент уступил «Навбахору» (0:2).
До того команда нанесла поражение самаркандскому «Динамо» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Хорезмом» (1:1).
При этом «Локомотив» Ташкент в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче крайне нестабилен. Команда потенциально способна побороться за высокие места.
При этом «Локомотив» Ташкент имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда относительно успешно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках добыто шесть турнирных пунктов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Насаф» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.
Прогноз: «Насаф» выглядит сильнее ташкентцев, к тому же мотивирован прервать серию своих неудач.
Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.27
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Насаф» одолел ташкентцев в 3 последних очных поединках
- «Локомотив» Ташкент уже четыре с половиной года не обыгрывает «Насаф»
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Локомотив» Ташкент в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- «Насаф» в среднем пропускает реже гола за матч