23 апреля в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и АГМК. Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Динамо Самарканд — АГМК с коэффициентом для ставки за 2.29.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Самаркандцы стартовали неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Самарканд набрало всего 7 очков в 8 турах. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Самарканд уступило «Пахтакору» (2:4).
До того команда была бита ташкентским «Локомотивом» (1:2). Зато поединок с «Согдианой» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Динамо» Самарканд победило один раз. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Динамо» Самарканд нынче пребывает в кризисе. Команда уступила дважды кряду.
Причем «Динамо» Самарканд традиционно сложно противостоит АГМК. В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
АГМК
Турнирное положение: АГМК выдал скромный старт чемпионата. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем АГМК набрал 11 очков в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. АГМК одолел «Бухару» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Андижану» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сурханом» (1:1).
При этом АГМК в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: АГМК постепенно набирает обороты. Команда потенциально способна побороться за высокие места.
При этом АГМК победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже три матча кряду.
Команда относительно успешно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках она набрала шесть турнирных баллов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Самарканд в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.82 и 1.92.
Прогноз: «Динамо» Самарканд намерен выбраться из низов таблицы, и явно будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Динамо» Самарканд уже 2 года не проигрывает АГМК
- АГМК уже почти 2 года не поражает ворота самаркандцев
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Самаркандцы явно способны прибавить во всех компонентах
- «Динамо» Самарканд в среднем пропускает 2 гола за матч