22 апреля в матче 30-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Ротор» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ротор — Родина с коэффициентом для ставки за 2.85.

«Ротор»

Турнирное положение: волгоградский коллектив претендует на повышение в классе по итогам текущего сезона.

Команда из Волгограда сейчас имеет на своем счету 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силам дивизиона страны.

Волгоградцы на текущий момент смогли забить в этом сезоне 38 мячей, а пропустили всего 23.

Последние матчи: в прошлых турах «Ротор» победил «СКА-Хабаровск» (2:1), «Сокол» (1:0), «Нефтехимик» (3:1), «Черноморец» (4:1) и «Факел» (1:0).

До этого же подопечные Дмитрия Парфенова сыграли вничью с «КАМАЗом» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Спартаком» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ротор» весной является грозной силой, идет без поражений и идет в зоне стыковых матчей за право выступать в следующем сезоне в РПЛ. Именно такая цель и стоит перед командой из Волгограда. В «стыках» быть может все, что угодно.

«Родина»

Турнирное положение: московская команда претендует на прямой выход в РПЛ, без участия в стыковых матчах.

За 29 матчей москвичи смогли набрать 56 зачетных баллов и занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги.

У коллектива из столицы России отличная разница забитых и пропущенных мячей — 48:24.

Последние матчи: в прошлой игре столичная команда потеряла очки, сыграв вничью с «Волгой» (0:0).

До этого же команда из Москвы смогла победить «Факел» (3:1), «Сокол» (3:1), «Урал» (3:1) и «Чайка» (5:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: по составу «Родина» точно должна быть в РПЛ. Подопечные Хуана Диаса еще и качественную игру показывают, поэтому задача по выходу команды в сильнейший российский дивизион должна быть решена.

Сейчас «Родина» на три очка отстает от первого «Факела» и на четыре балла опережает третий «Урал». Право на одну осечку у команды есть.

Статистика для ставок

«Ротор» не проигрывает на протяжении 9 матчей

«Родина» не проигрывает на протяжении 20 матчей матчей

В последнем очном поединке команд «Родина» и «Ротор» сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» является очень небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.85, а победа «Ротора» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.80 и 1.40.

Прогноз: команды давно не проигрывали, поэтому логичным видится ничейный результат.

Прогноз: много голов ждать не стоит, но вот забить друг другу командам под силу.

