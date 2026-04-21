22 апреля в матче 30-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Ротор» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ротор — Родина с коэффициентом для ставки за 2.85.
«Ротор»
Турнирное положение: волгоградский коллектив претендует на повышение в классе по итогам текущего сезона.
Команда из Волгограда сейчас имеет на своем счету 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силам дивизиона страны.
Волгоградцы на текущий момент смогли забить в этом сезоне 38 мячей, а пропустили всего 23.
Последние матчи: в прошлых турах «Ротор» победил «СКА-Хабаровск» (2:1), «Сокол» (1:0), «Нефтехимик» (3:1), «Черноморец» (4:1) и «Факел» (1:0).
До этого же подопечные Дмитрия Парфенова сыграли вничью с «КАМАЗом» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Спартаком» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ротор» весной является грозной силой, идет без поражений и идет в зоне стыковых матчей за право выступать в следующем сезоне в РПЛ. Именно такая цель и стоит перед командой из Волгограда. В «стыках» быть может все, что угодно.
«Родина»
Турнирное положение: московская команда претендует на прямой выход в РПЛ, без участия в стыковых матчах.
За 29 матчей москвичи смогли набрать 56 зачетных баллов и занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги.
У коллектива из столицы России отличная разница забитых и пропущенных мячей — 48:24.
Последние матчи: в прошлой игре столичная команда потеряла очки, сыграв вничью с «Волгой» (0:0).
До этого же команда из Москвы смогла победить «Факел» (3:1), «Сокол» (3:1), «Урал» (3:1) и «Чайка» (5:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: по составу «Родина» точно должна быть в РПЛ. Подопечные Хуана Диаса еще и качественную игру показывают, поэтому задача по выходу команды в сильнейший российский дивизион должна быть решена.
Сейчас «Родина» на три очка отстает от первого «Факела» и на четыре балла опережает третий «Урал». Право на одну осечку у команды есть.
Статистика для ставок
- «Ротор» не проигрывает на протяжении 9 матчей
- «Родина» не проигрывает на протяжении 20 матчей матчей
- В последнем очном поединке команд «Родина» и «Ротор» сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» является очень небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.85, а победа «Ротора» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.80 и 1.40.
Прогноз: команды давно не проигрывали, поэтому логичным видится ничейный результат.
Ставка: ничья за 2.85.
Прогноз: много голов ждать не стоит, но вот забить друг другу командам под силу.
Ставка: обе забьют за 2.35.