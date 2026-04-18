19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Хайденхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фрайбург — Хайденхайм с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» еще борются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» на 11 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Сельту» (3:1).

До того команда сумела обыграть «Майнц» (1:0). Да и первый поединок с «Сельтой» завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Фрайбург» разжилась 4 викториями. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче находятся на подъеме. Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Фрайбург» традиционно сложно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Баденцы» с каждым туром теряют шансы на спасение. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Баденцы» переиграли «Унион» (3:1).

До того команда не уступила «Боруссии» М (2:2). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с «Байером» (3:3).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баденцы» нынче несколько прибавили. Команда не уступила трижды кряду.

При этом «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Вот только победила команда всего 4 раза.

«Баденцы» на выезде набрали всего 5 зачетных баллов. В 14 поединках на чужих полях команда уступила 11 раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Хайденхайм» еще бьется за выживание, и явно сразу будет рисковать.

2.60 Первый гол забьет «Хайденхайм»

Ставка: Первый гол забьет «Хайденхайм» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

