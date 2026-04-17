18 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Наполи — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Наполи»
Турнирное положение: «Адзурри» еще не выбыли из борьбы за Скудетто. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Наполи» на 9 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Адзурри» не смогли переиграть «Парму» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Милану» (1:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился натужным успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Наполи» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Адзурри» нынче прибавили. Команда ждет осечки «Интера», да и сама пытается не плошать.
Причем «Наполи» традиционно неудачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лациале» осели в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» на 13 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» уступили «Фиорентине» (0:1).
До того команда расписала паритет с «Пармой» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Болонью» (2:0).
При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лациале» нынче несколько забуксовали. Команда не может победить 2 матча кряду.
При этом «Лацио» в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч. А вот в плане реализации у команды имеются заметные сложности.
«Лациале» твердо намерены вернуться на победный путь. Плюс команда еще не потеряла математические шансы на выход в еврокубки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Наполи» нынче находится в отличных кондициях, к тому же еще сражается за чемпионство.
Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Адзурри» находятся на 2 месте по результатам домашних матчей
- «Лацио» в среднем забивает гол за матч
- «Наполи» не проигрывает «Лацио» уже почти полтора года
- «Лациале» не побеждают два матча кряду
- В ворота «адзурри» назначено уже 8 пенальти в текущем чемпионате