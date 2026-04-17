18 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Наполи — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» еще не выбыли из борьбы за Скудетто. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Наполи» на 9 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Адзурри» не смогли переиграть «Парму» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Милану» (1:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился натужным успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Наполи» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Адзурри» нынче прибавили. Команда ждет осечки «Интера», да и сама пытается не плошать.

Причем «Наполи» традиционно неудачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» осели в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 13 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» уступили «Фиорентине» (0:1).

До того команда расписала паритет с «Пармой» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Болонью» (2:0).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лациале» нынче несколько забуксовали. Команда не может победить 2 матча кряду.

При этом «Лацио» в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч. А вот в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

«Лациале» твердо намерены вернуться на победный путь. Плюс команда еще не потеряла математические шансы на выход в еврокубки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Наполи» нынче находится в отличных кондициях, к тому же еще сражается за чемпионство.

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет