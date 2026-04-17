18 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Фулхэм». Начало игры — в 14:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 47 очков.

Последние матчи: «Брентфорд» в последнем матче свел вничью свой восьмой матч вничью. Команда завершила поединок против «Эвертона» со счетом 2:2.

Ранее коллектив не смог забить мячей во встрече с «Лидсом» (0:0) и завершил матч против «Вулверхэмптона» со счетом 2:2.

Не сыграют: у «пчел» травмированы Джордан Хендерсон, Рико Хенри, Эрон Хики, Витали Янельт, Фабиу Карвалью, Антони Миламбо и Джошуа Да Силва.

Состояние команды: «Брентфорд» имеет интересную статистику в последних пяти матчах. Команда завершила все эти поединки вничью. При этом у клуба всего одно поражение в восьми поединках. «Брентфорд» имеет все шансы попасть в еврокубки.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» идет на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав за 32 тура 44 очка. В активе клуба 13 побед, пять матчей вничью и 14 поражений. Общая разница мячей — 43:46.

Последние матчи: в последнем матче «Фулхэм» уступил «Ливерпулю» при гостевых трибунах со счетом 0:2.

Ранее команда смогла обыграть «Бернли» со счетом 3:1 и завершила «по нулям» поединок против «Ноттингем Форест» (0:0).

Не сыграют: в списке травмированных Кенни Тете и Кевин.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Фулхэм» имеет три поражения, один матч вничью и одну победу. Команда обосновалась в середине турнирной таблицы АПЛ.

Статистика для ставок

«Брентфорд» завершил пять последних матчей вничью

«Фулхэм» имеет всего одну победу в последних пяти матчах

В матче первого круга «Фулхэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.70, а победа «Фулхема» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Сыграем на победе хозяев в этом поединке. Мотивации «Брентфорду» точно не нужно занимать: возможность выйти в зону еврокубков и месть за поражение в первой половине сезона.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ничейном исходе поединке.

