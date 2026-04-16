17 апреля в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Парвоз» и «Равшан». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Парвоз — Равшан с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Парвоз»
Турнирное положение: «Парвоз» стартовал крайне неудачно. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Парвоз» набрал всего лишь одно очко в 4 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Парвоз» проиграл «Истиклолу» (0:3).
До того команда уступила «Регар-ТадАЗу» (0:1). Да и поединок с «Сардором» завершился болезненным поражением (0:3).
В пяти своих последних матчах «Парвоз» добыл лишь одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: «Парвоз» нынче находится на спаде. Команда уступила в 3 своих последних матчах.
Причем «Парвоз» традиционно неудачно противостоит «Равшану». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при одной победе.
«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» выдал скромный старт чемпионата. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Равшан» лишь на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Равшан» сумел переиграть «Эсхату» (3:1).
До того команда разошлась миром с «Истиклолом» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Баркчи» (2:3).
При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Равшан» лишь в минувшем туре добыл свою первую победу в чемпионате. Команда выглядит кандидатом на борьбу за выживание в элите.
При этом «Равшан» имеет относительно надежные тылы. В свои ворота команда пропускает в среднем один мяч за матч.
Команда слабовато выступает вне родных стен. В двух выездных поединках она не сумела отличиться ни разу, пусть и не пропустила в свои ворота ни одного мяча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Парвоз» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 4.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.19 и 1.32.
Прогноз: «Парвоз» явно находится не на своем месте, и наверняка в родных стенах постарается добыть свою первую викторию в чемпионате.
Ставка: Победа «Парвоза» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 3.19
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Равшан» еще не забивал вне родных стен
- «Парвоз» способен поднатореть во всех компонентах
- «Равшан» впервые победил лишь в минувшем туре
- «Парвоз» не забивал в 3 своих последних поединках, и явно максимально мотивирован прервать столь неприятную серию
- «Равшану» не хватает пресловутой монолитности