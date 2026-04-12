13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Лацио с коэффициентом для ставки за 3.15.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» на 5 очков оторвалась от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Кристал Пэласу» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Вероне» (1:0). А вот поединок с «Интером» завершился подписанием мировой (1:1).

В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Фиалки» крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно неудачными.

Причем «Фиорентина» традиционно удачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» осели в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» уже на 13 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» не сумели одолеть «Парму» (1:1).

До того команда нанесла поражение ершистой «Болонье» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Милан» (1:0).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лациале» весной немного прибавили. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

При этом «Лацио» в среднем пропускает гол за матч. Вот только римляне уже два с половиной года не могут обыграть «фиалок».

«Лациале» твердо намерены вернуться на победный путь. Вот только клубный лазарет все никак не опустеет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Лацио» еще пытается зацепиться за шансы на попадание в топ-6, да и «фиалки» провалили свой последний поединок.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

