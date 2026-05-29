прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.42

30 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Алга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алга с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» сражается за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» победил 8 раз в 10 матчах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Мурас Юнайтед» разгромил «Нефтчи» Кочкор-Ата (6:2).

До того команда не сумела одолеть «Озгон» (0:0). Зато поединок с «Илбирсом» завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах «Мурас Юнайтед» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» вполне преуспевает в плане результатов. Команда не уступила 4 раза кряду.

Причем «Мурас Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Алге». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» привычно находится в лидирующей группе. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Алга» на один пункт отстаёт от дуэта лидеров. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алга» одолела «Бишкек Сити» (3:1).

До того команда сумела переиграть «Азиягол» (2:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Алаем» (0:0).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алга» нынче выглядит вполне симпатично. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Алга» имеет не столь надёжные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч, пусть ещё и не проигрывала в текущем чемпионате.

Команда относительно продуктивно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Алга» добыла 8 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мурас Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.38.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» борется за чемпионство, к тому же традиционно успешно противостоит «Алге».

2.42 Фора «Мурас Юнайтед» -1.5

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.25 Тотал больше 3.5

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25

