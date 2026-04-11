прогноз на матч Серии А, ставка за 1.87

12 апреля в 32‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Комо» и «Интер Милан». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Комо — Интер Милан с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Комо»

Турнирное положение: в настоящий момент «Комо» занимает четвёртое место в таблице Серии А с 58 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Комо» не смог в гостях переиграть «Удинезе», сыграв с ним вничью (0:0). После матчей сборных очень уставшим выглядел Нико Пас, что сразу отразилось на игре его команды. «Комо» почти не имел опасных моментов.

Ранее была разгромлена дома «Пиза» (5:0) и обыграна «Рома» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Рамон (з), Родригес (п), Аддаи (п).

Состояние команды: никогда в своей истории «Комо» не забирался так высоко в таблице Серии А, как в этом сезоне. Сеск Фабрегас со своей молодой и амбициозной командой имеет все шансы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Интер Милан»

Турнирное положение: после 31 тура «Интер Милан» уверенно возглавляет таблицу Серии А с 72 очками.

Последние матчи: на своём поле была разгромлена «Рома» со счётом 5:2. Уже на первой минуте вернувшийся в строй Лаутаро Мартинес открыл счёт, но затем «Рома» сравняла его. До перерыва Чалханоглу снова вывел свою команду вперёд, а после перерыва нерадзурри добили соперника. Дубль у Лаутаро, ещё забивали Тюрам и Барелла.

До этого была ничья в гостях с «Фиорентиной» (1:1) и на своём поле с «Аталантой» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Биссек (з).

Состояние команды: победа над «Ромой» оказалась очень кстати для команды Кристиану Киву, как и возвращение в строй капитана Мартинеса. Три очка поднимут мораль игрокам «Интера Милана» и вряд ли они уже отдадут золото с 7‑очковым отрывом за 7 туров до конца чемпионата.

Статистика для ставок

В первом круге «Интер» разгромил «Комо» на своём поле со счётом 4:0.

В прошлом сезоне обе игры остались за миланцами (2:0, 2:0).

Также была первая игра полуфинала Кубка Италии в этом сезоне, она завершилась нулевой ничьей (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Комо» дают 3,20; на «Интер Милан» — 2,30; ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,95; а тотал больше 2,5 можно взять за 1,87.

Прогноз: прошлый матч «Комо» провёл в нетипичном для себя стиле, почти не создавая моментов. За неделю команда должна прибавить. «Интер» показал атакующую мощь против «Ромы»: чуть ли не первый раз так мощно в сезоне проявила себя связка Мартинес–Тюрам, поэтому стоит ждать продолжения.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,87.

Прогноз: всё‑таки «Интер» намного опытнее и сильнее своего соперника, поэтому можно попробовать и вариант с победой гостей.

Дополнительная ставка: «Интер» выиграет за 2,30.