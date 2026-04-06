После паузы, на фоне разговоров о небольшом спаде и в ожидании результатов конкурентов, «Интер» просто смял «Рому» со счётом 5:2. И главное здесь даже не сам счёт, хотя он звучит очень громко, а то, насколько мощно команда Киву выглядела на старте апреля. До конца итальянского сезона чуть меньше двух месяцев, и отпустить преимущество в девять очков миланцам теперь будет очень сложно.

Результат матча Интер Милан 5:2 Рома Рим 1:0 Лаутаро Мартинес 2' 1:1 Джанлука Манчини 40' 2:1 Хакан Чалханоглу 45+2' 3:1 Лаутаро Мартинес 52' 4:1 Маркус Тюрам 55' 5:1 Николо Барелла 63' 5:2 Лоренцо Пеллегрини 70' Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони ( Маттео Дармиан 58' ), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу ( Petar Sucic 67' ), Пётр Зелиньски ( Генрих Мхитарян 76' ), Маркус Тюрам ( Франческо Пио Эспозито 67' ), Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 58' ) Рома: Миле Свилар, Девин Ренс ( Константинос Цимикас 58' ), Зеки Челик, Марио Эрмосо ( Ян Зёлковский 81' ), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини ( Даниэле Гиларди 46' ), Лоренцо Пеллегрини, Матиас Соуле ( Стефан Эль-Шаарави 64' ), Никколо Писилли, Бриан Кристанте, Дониелл Мален Жёлтая карточка: Никколо Писилли 60' (Рома)

Статистика матча 9 Удары в створ 3 4 Удары мимо 5 56 Владение мячом 44 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 11 Фолы 10

Главным сюжетом вечера стало возвращение Лаутаро Мартинеса — аргентинец не играл с февраля, и за это время вокруг атаки «Интера» уже успели повиснуть вопросы. В матче с «Ромой» ответ критикам прилетел через минуту, буквально. Уже на первой минуте Маркюс Тюрам прошёл по правому флангу и выкатил мяч в штрафную, а Лаутаро в касание вколотил его под перекладину. «Интер» с капитаном впереди и «Интер» без него сейчас действительно выглядят разными командами.

Первый тайм оставлял «Роме» надежду

После такого старта матч мог быстро стать односторонним, и в первые минуты «Интер» к этому подталкивал. Чалханоглу плотно пробил издали, Димарко чуть не добил, сам Лаутаро ещё раз угрожал воротам — всё это намекало, что хозяева способны закрыть вопрос очень рано. Но затем игра всё же выровнялась.

«Рома» не развалилась после быстрого пропущенного мяча и довольно уверенно нашла свою игру через фланги. Команда Джан Пьеро Гасперини всё чаще начала добираться до подач и вторых мячей, а Доньелл Мален своими рывками постоянно заставлял оборону «Интера» быть внимательной. Янн Зоммер несколько раз серьёзно выручил, и к середине тайма уже нельзя было сказать, что хозяева полностью контролируют ситуацию.

Ответный гол созрел именно на этом отрезке. Девайн Ренч хорошо подал слева, а Джанлука Манчини выиграл борьбу в штрафной и головой сравнял счёт. «Рома» к тому моменту ещё не выглядела статистом, а «Интер» ощутимо сбросил обороты после стартового натиска.

Но если первый гол «Интера» ударил по стартовому плану гостей, то второй серьёзно задел психологическое состояние. В добавленное к первому тайму время Хакан Чалханоглу увидел, что Миле Свилар расположен неидеально, и зарядил пушечный удар почти с сорока метров. Мяч полетел мощно, с небольшим вращением, и прямо под перекладину. Такой гол очень легко меняет настроение всей игры, ведь вместо 1:1 и вполне живого второго тайма «Рома» ушла в раздевалку с ощущением, что все её усилия за предыдущие полчаса растворились после одного выстрела Чалханоглу.

После перерыва «Интер» включился, а «Рома» рассыпалась

Если в первом тайме у гостей хотя бы были отрезки, где они смотрелись на равных, то после паузы римлян вообще не было видно на поле (несмотря на красивую форму!). «Интер» вышел на второй тайм с агрессией, которой иногда не хватало в последних играх, и буквально за несколько минут всё решил.

Сначала Тюрам снова убежал справа и снова нашёл Лаутаро, который оформил дубль. Затем сам француз забил головой после углового Чалханоглу. А чуть позже Николо Барелла довёл счёт до 5:1, продавив штрафную через цепочку рикошетов и борьбы. За отрезок, в котором «Рома» должна была попытаться зацепиться за матч, она получила три мяча и окончательно перестала хоть на что-то претендовать в этой игре.

В этом — главное различие между командами на «Сан-Сиро». «Интер» после перерыва выглядел так, как будто почувствовал приближение развязки чемпионата и решил не растягивать удовольствие, «Рома» же после 2:1 словно надломилась. Гасперини потом прямо говорил о падении морального состояния, и это очень читалось по тому, как его команда провела начало второго тайма. Гол Лоренцо Пеллегрини на 70-й минуте немного смягчил счёт, но на общий рисунок повлиять уже не мог. Это был вечер «Интера», хозяева просто играли в удовольствие, а «Рома» пыталась не опозориться ещё больше.

Возвращение Лаутаро оживило всю команду Киву

Самое важное для «Интера» в этом матче — не только три очка и не только отрыв в таблице, который выглядит уже слишком серьёзно. Главное — возвращение связки, вокруг которой у этой команды строится буквально всё. Лаутаро и Тюрам снова выдали чудеса взаимопонимания: француз отдал два голевых паса капитану, сам забил, постоянно напрягал оборону, а аргентинец сразу напомнил, почему именно он остаётся главным ориентиром в атаке.

Вместе с этим как будто проснулись и остальные. Чалханоглу был заметен весь матч и добавил к этому один из самых ярких голов тура, Барелла тоже провёл очень сильный вечер и забил пятый. Даже эмоциональный фон вокруг команды был особенным: «Сан-Сиро» тепло встретил Бастони и Бареллу после очередного провала сборной, а футболисты ответили болельщикам за доверие мощной игрой.

Для «Ромы» поражение серьёзно бьёт по надеждам на четвёртое место, потому что конкуренты рядом, а отставание никуда не исчезает. И, конечно, по содержанию такой матч очень трудно переварить. Проиграть «Интеру» на «Сан-Сиро» вообще не стыдно, но превращать равный матч в тотальный провал во втором тайме — совсем другой разговор.