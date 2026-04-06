После паузы, на фоне разговоров о небольшом спаде и в ожидании результатов конкурентов, «Интер» просто смял «Рому» со счётом 5:2. И главное здесь даже не сам счёт, хотя он звучит очень громко, а то, насколько мощно команда Киву выглядела на старте апреля. До конца итальянского сезона чуть меньше двух месяцев, и отпустить преимущество в девять очков миланцам теперь будет очень сложно.

Результат матча

ИнтерМиланИнтер5:2РомаРомаРим
1:0 Лаутаро Мартинес 2' 1:1 Джанлука Манчини 40' 2:1 Хакан Чалханоглу 45+2' 3:1 Лаутаро Мартинес 52' 4:1 Маркус Тюрам 55' 5:1 Николо Барелла 63' 5:2 Лоренцо Пеллегрини 70'
Интер:  Ян Зоммер,  Мануэль Аканджи,  Франческо Ачерби,  Алессандро Бастони (Маттео Дармиан 58'),  Дензел Дюмфрис,  Федерико Димарко,  Николо Барелла,  Хакан Чалханоглу (Petar Sucic 67'),  Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян 76'),  Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито 67'),  Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 58')
Рома:  Миле Свилар,  Девин Ренс (Константинос Цимикас 58'),  Зеки Челик,  Марио Эрмосо (Ян Зёлковский 81'),  Эван Н'Дика,  Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 46'),  Лоренцо Пеллегрини,  Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 64'),  Никколо Писилли,  Бриан Кристанте,  Дониелл Мален
Жёлтая карточка:  Никколо Писилли 60' (Рома)

Главным сюжетом вечера стало возвращение Лаутаро Мартинеса — аргентинец не играл с февраля, и за это время вокруг атаки «Интера» уже успели повиснуть вопросы.  В матче с «Ромой» ответ критикам прилетел через минуту, буквально.  Уже на первой минуте Маркюс Тюрам прошёл по правому флангу и выкатил мяч в штрафную, а Лаутаро в касание вколотил его под перекладину.  «Интер» с капитаном впереди и «Интер» без него сейчас действительно выглядят разными командами.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Первый тайм оставлял «Роме» надежду

После такого старта матч мог быстро стать односторонним, и в первые минуты «Интер» к этому подталкивал.  Чалханоглу плотно пробил издали, Димарко чуть не добил, сам Лаутаро ещё раз угрожал воротам — всё это намекало, что хозяева способны закрыть вопрос очень рано.  Но затем игра всё же выровнялась.

«Рома» не развалилась после быстрого пропущенного мяча и довольно уверенно нашла свою игру через фланги.  Команда Джан Пьеро Гасперини всё чаще начала добираться до подач и вторых мячей, а Доньелл Мален своими рывками постоянно заставлял оборону «Интера» быть внимательной.  Янн Зоммер несколько раз серьёзно выручил, и к середине тайма уже нельзя было сказать, что хозяева полностью контролируют ситуацию.

Ответный гол созрел именно на этом отрезке.  Девайн Ренч хорошо подал слева, а Джанлука Манчини выиграл борьбу в штрафной и головой сравнял счёт.  «Рома» к тому моменту ещё не выглядела статистом, а «Интер» ощутимо сбросил обороты после стартового натиска.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Но если первый гол «Интера» ударил по стартовому плану гостей, то второй серьёзно задел психологическое состояние.  В добавленное к первому тайму время Хакан Чалханоглу увидел, что Миле Свилар расположен неидеально, и зарядил пушечный удар почти с сорока метров.  Мяч полетел мощно, с небольшим вращением, и прямо под перекладину.  Такой гол очень легко меняет настроение всей игры, ведь вместо 1:1 и вполне живого второго тайма «Рома» ушла в раздевалку с ощущением, что все её усилия за предыдущие полчаса растворились после одного выстрела Чалханоглу.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

После перерыва «Интер» включился, а «Рома» рассыпалась

Если в первом тайме у гостей хотя бы были отрезки, где они смотрелись на равных, то после паузы римлян вообще не было видно на поле (несмотря на красивую форму!).  «Интер» вышел на второй тайм с агрессией, которой иногда не хватало в последних играх, и буквально за несколько минут всё решил.

Сначала Тюрам снова убежал справа и снова нашёл Лаутаро, который оформил дубль.  Затем сам француз забил головой после углового Чалханоглу.  А чуть позже Николо Барелла довёл счёт до 5:1, продавив штрафную через цепочку рикошетов и борьбы.  За отрезок, в котором «Рома» должна была попытаться зацепиться за матч, она получила три мяча и окончательно перестала хоть на что-то претендовать в этой игре.

Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам globallookpress.com

В этом — главное различие между командами на «Сан-Сиро».  «Интер» после перерыва выглядел так, как будто почувствовал приближение развязки чемпионата и решил не растягивать удовольствие, «Рома» же после 2:1 словно надломилась.  Гасперини потом прямо говорил о падении морального состояния, и это очень читалось по тому, как его команда провела начало второго тайма.  Гол Лоренцо Пеллегрини на 70-й минуте немного смягчил счёт, но на общий рисунок повлиять уже не мог.  Это был вечер «Интера», хозяева просто играли в удовольствие, а «Рома» пыталась не опозориться ещё больше.

Лоренцо Пеллегрини globallookpress.com

Возвращение Лаутаро оживило всю команду Киву

Самое важное для «Интера» в этом матче — не только три очка и не только отрыв в таблице, который выглядит уже слишком серьёзно.  Главное — возвращение связки, вокруг которой у этой команды строится буквально всё.  Лаутаро и Тюрам снова выдали чудеса взаимопонимания: француз отдал два голевых паса капитану, сам забил, постоянно напрягал оборону, а аргентинец сразу напомнил, почему именно он остаётся главным ориентиром в атаке.

Николо Барелла globallookpress.com

Вместе с этим как будто проснулись и остальные.  Чалханоглу был заметен весь матч и добавил к этому один из самых ярких голов тура, Барелла тоже провёл очень сильный вечер и забил пятый.  Даже эмоциональный фон вокруг команды был особенным: «Сан-Сиро» тепло встретил Бастони и Бареллу после очередного провала сборной, а футболисты ответили болельщикам за доверие мощной игрой.

Для «Ромы» поражение серьёзно бьёт по надеждам на четвёртое место, потому что конкуренты рядом, а отставание никуда не исчезает.  И, конечно, по содержанию такой матч очень трудно переварить.  Проиграть «Интеру» на «Сан-Сиро» вообще не стыдно, но превращать равный матч в тотальный провал во втором тайме — совсем другой разговор.