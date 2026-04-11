12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Лечче». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Болонья — Лечче с коэффициентом для ставки за 2.33.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» еще не потеряли шансы на выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» на 9 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» уступили «Астон Вилле» (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение скромному «Кремонезе» (2:1). А вот поединок с «Лацио» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Болонья» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Борзые» крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно неудачными.

Причем «Болонья» традиционно удачно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

«Лечче»

Турнирное положение: «Салентийцы» сражаются за выживание. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Салентийцы» были биты «Аталантой» (0:3).

До того команда проиграла крепкой «Роме» (0:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Наполи» (1:2).

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Салентийцы» угодили в кризис. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс «салентийцы» уже 14 лет не могут обыграть «Болонью».

«Салентийцы» намерены выбраться из зоны вылета. Вот только не забивает команда уже два матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Болонья» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Болонья» пытается зацепиться за шансы на попадание в топ-6, к тому же традиционно успешно противостоит «Лечче».

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет