11 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Оренбург». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Рубин — Оренбург с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанская команда после 23-х туров занимает седьмое место в таблице РПЛ с 33 очками в активе.

Последние матчи: В последнем матче «Рубин» смог добыть восьмую победу в чемпионате. Казанцы обыграли «Сочи» со счетом 1:0.

Ранее «Рубин» поделил очки с «Крыльями Советов», завершив поединок со счетом 0:0, и разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.

Состояние команды: «Рубин» после рестарта сезона провел шесть матчей, в которых смог добыть три победы, одну ничью и одно поражение. Казанцы пока не могут побороться за первую пятерку чемпионата, однако клуб занимает четвертую строчку по меньшему количеству пропущенных мячей в РПЛ (25).

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» идет на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 баллов при четырех победах, семи матчах вничью и 12-и поражениях. Общая разница мячей — 24:36.

Последние матчи: В последнем матче «Оренбург» сыграл в результативную ничью с московским «Динамо» в гостевом поединке со счетом 3:3.

Ранее «Оренбург» уступил в домашнем матче московскому «Спартаку» со счетом 0:2 и махачкалинскому «Динамо» с минимальном счетом 0:1.

Состояние команды: «Оренбург» стоит на вылет из РПЛ, при этом команда пока не потеряла шансов за сохранение прописки в чемпионате. Победа в этом матче может поднять самарцев сразу на 11 победу, однако в последних пяти поединках у «Оренбурга» всего одна победа.

Статистика для ставок

«Рубин» не проигрывает четыре матча кряду

«Оренбург» проигрывает в восьми матчах подряд

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Рубину» с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.50, а победа «Оренбурга» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.

Прогноз: Сыграем на победе хозяев в матче. Это основная ставка.

Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.04.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале больше 3 мячей в поединке.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 3.15.