11 апреля в 32‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Аталанта» и «Ювентус». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Аталанта — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Аталанта»

Турнирное положение: в настоящий момент «Аталанта» располагается на 7‑й строчке в таблице Серии А с 53 очками.

Последние матчи: в 31‑м туре «Аталанта» в гостях легко переиграла «Лечче» со счётом 3:0. На протяжении всех 90 минут бергамаски уверенно контролировали ход игры и взяли три очка почти «малой» кровью. Голы забивали Скальвини, Крстович и Распадори.

Ранее была обыграна дома «Верона» (1:0) и случилось поражение в гостях в ЛЧ от «Баварии» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Хиен (з), Скамакка (н).

Состояние команды: постепенно подопечные Раффаэле Палладино подобрались уже к зоне Лиги чемпионов и показывают сейчас очень добротный футбол. При этом почти все основные игроки поправились, и нет уже второго фронта в виде Лиги чемпионов, поэтому перспективы «Аталанты» на финише выглядят довольно неплохими.

«Ювентус»

Турнирное положение: пока «Ювентус» идёт пятым в таблице Серии А с 57 очками.

Последние матчи: дома на своём поле «Ювентус» уверенно обыграл «Дженоа» со счётом 2:0. Уже к 17‑й минуте «старая синьора» забила два мяча после точных ударов Бремера и Маккенни, после этого сбавила обороты и спокойно взяла три очка, ничего не дав сделать сопернику.

До этого была ничья дома с «Сассуоло» (1:1) и победа в гостях над «Удинезе» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Перин (в), Влахович (п), Аджич (п); дисквалифицирован — Маккенни (п).

Состояние команды: в «Ювентусе» очень довольны работой главного тренера Лучано Спаллетти и близки к продлению с ним контракта. При нём туринцы стали очень организованы в обороне и ярки в атаке, особенно сильно смотрится Йылдыз. Но проблема с центрфорвардом никуда не делась. Часто алленаторе использует там не от хорошей жизни «ложную девятку» — Бога или Йылдыза.

Статистика для ставок

В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» дома разгромила своего соперника со счётом 3:0.

В чемпионате в первом круге была ничья (1:1).

В прошлом сезоне «Ювентус» дома уступил с разгромным счётом (0:4), а в гостях была ничья (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 3,20, а на «Ювентус» — 2,30. Ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: для Палладино игра с «Ювентусом» точно будет принципиальной. Он является воспитанником «старой синьоры», провёл несколько сезонов в клубе и вместе с ней опускался в Серию В. Матч очень важен в плане турнирной борьбы, и поражение в нём может серьёзно сказаться на лигочемпионских шансах, поэтому, вероятнее всего, будет идти тактическая борьба, а не залихватский футбол.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,02.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант — сейчас команды примерно одного уровня.

Дополнительная ставка: ничья за 3,50.