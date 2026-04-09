Смогут ли римляне реабилитироваться за крупное поражение в прошлом матче?

прогноз на Серию А, ставка за 2.35

10 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Пиза». Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Рома — Пиза с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Рома»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за еврокубки. После 31-го тура «Рома» занимает 6-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 пункта.

На своем поле римляне выступают лучше, чем в гостях. «Рома» сумела набрать 32 очка из 45-и возможных дома, занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда крупно уступила «Интеру» со счетом 2:5. Матчем ранее «Рома» обыграла «Лечче» (1:0), забив победный гол на 57-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах римляне победили только один раз, трижды проиграли и однажды сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: Довбик, Дибала, Фергюсон, Манчини и Уэсли (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рома» продолжает цепляться за топ-6 в Серии А. Команда перестала стабильно набирать очки, а это просто необходимо для того, чтобы завершить сезон на мажорной ноте.

Нападающий «Ромы» Дониелл Мален проводит отличный сезон, забив 7 голов за 11 встреч в Серии А. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче против «Пизы».

«Пиза»

Турнирное положение: Команда имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в Серии А. «Пиза» занимает последнее 20-е место в таблице с 18-ю очками в активе после 31-го тура.

По результатам гостевых встреч команда также располагается на последней 20-й строчке в лиге, набрав только 8 очков из 45-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии «Пиза» проиграла «Торино» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 80-й минуте. До этого команда крупно уступила «Комо» (0:5).

В последних 5-и поединках в Серии А «Пиза» обыграла только «Кальяри» (3:1) и 4 раза проиграла. За этот отрезок команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

Состояние команды: Положение «Пизы» хуже не придумаешь — команде необходимо побеждать буквально в каждом матче, чтобы получить хоть какие-нибудь шансы на спасение.

В 21-м веке «Пиза» провела только 1 матч против «Ромы», в котором уступила со счетом 0:1. Получится ли на сей раз доставить проблемы римлянам? На чужом поле это будет сделать еще труднее...

Статистика для ставок

«Рома» выиграла только 1 раз в последних 5-и встречах во всех турнирах

В последних 20-и встречах у «Пизы» только 1 победа

В единственном очном поединке в 21-м веке «Рома» обыграла «Пизу» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Роме» с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.10, а победа «Пизы» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Рома» начнет матч активно, забив гол уже в 1-м тайме.

2.35 Индивидуальный тотал «Ромы» 1 больше в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ромы» 1 больше в 1-м тайме за 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что «Рома» одержит уверенную победу.

2.00 Победа «Ромы» с форой (-1.5).

Ставка: Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.00.