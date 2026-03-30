1 апреля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бразилия и Хорватия. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бразилия — Хорватия с коэффициентом для ставки за 2.28.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы натужно квалифицировались на чемпионат мира.  Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Бразилия набрала 28 очков в 18 поединках.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Бразильцы уступили Франции (1:2).

До того команда не сумела одолеть Тунис (1:1).  А вот поединок с Сенегалом завершился уверенным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах Бразилия разжилась 2 победами.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Бразильцы нынче находятся явно не в лучших кондициях.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем Бразилия традиционно успешно противостоит Хорватии.  В пяти очных встречах команда победила 3 раза при двух паритетах.

Хорватия

Турнирное положение: Хорваты удачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Хорватия на 6 очков опередила чехов.  При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Хорваты переиграли Колумбию (2:1).

До того команда сумела одолеть Черногорию (3:2).  А вот чуть ранее она расправилась с фарерцами (3:1).

При этом Хорватия в 5 своих последних поединках одержала 4 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Хорваты нынче преуспевают в плане результатов.  Команда победила 4 раза подряд.

При этом Хорватия в среднем забивает 3 гола за матч.  Вот только в трех последних поединках команда неизменно пропускала.

«Клетчатые» еще ни разу не обыгрывали бразильцев.  В нынешней диспозиции команда будет действовать максимально агрессивно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бразилия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Хорваты ныне выглядят монолитнее соперника, испытывающего к тому же проблемы с реализацией.

Ставка: Обе не забьют за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Бразилия в среднем забивает чаще гола за матч
  • Хорватия победила 4 раза подряд
  • Хорваты в среднем забивают 3 мяча за матч
  • Бразильцы пропускают в среднем гол за матч
  • Хорватия уже год не познает горечи поражений