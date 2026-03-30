1 апреля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бразилия и Хорватия. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бразилия — Хорватия с коэффициентом для ставки за 2.28.
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы натужно квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
При этом Бразилия набрала 28 очков в 18 поединках. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бразильцы уступили Франции (1:2).
До того команда не сумела одолеть Тунис (1:1). А вот поединок с Сенегалом завершился уверенным успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах Бразилия разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: Бразильцы нынче находятся явно не в лучших кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем Бразилия традиционно успешно противостоит Хорватии. В пяти очных встречах команда победила 3 раза при двух паритетах.
Хорватия
Турнирное положение: Хорваты удачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Хорватия на 6 очков опередила чехов. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Хорваты переиграли Колумбию (2:1).
До того команда сумела одолеть Черногорию (3:2). А вот чуть ранее она расправилась с фарерцами (3:1).
При этом Хорватия в 5 своих последних поединках одержала 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Хорваты нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 4 раза подряд.
При этом Хорватия в среднем забивает 3 гола за матч. Вот только в трех последних поединках команда неизменно пропускала.
«Клетчатые» еще ни разу не обыгрывали бразильцев. В нынешней диспозиции команда будет действовать максимально агрессивно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бразилия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: Хорваты ныне выглядят монолитнее соперника, испытывающего к тому же проблемы с реализацией.
Ставка: Обе не забьют за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- Бразилия в среднем забивает чаще гола за матч
- Хорватия победила 4 раза подряд
- Хорваты в среднем забивают 3 мяча за матч
- Бразильцы пропускают в среднем гол за матч
- Хорватия уже год не познает горечи поражений