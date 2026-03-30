31 марта в финальном матче стыковых матчей ЧМ-2026 сыграют Швеция и Польша. Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Швеция — Польша с коэффициентом для ставки за 3.90.

Швеция

Перед матчем: Сборная не лучшим образом выступила на групповом этапе квалификации ЧМ-2026. Швеция заняла последнее 4-е место в группе В с 2 очками в активе.

В полуфинале стыковых матчей за право выступать на чемпионате мира 2026-го года сборная обыграла Украину со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме.

Последние матчи: На групповом этапе квалификации ЧМ-2026 Швеция сыграла вничью со Словакией (1:1), сравняв счет на 87-й минуте. Матчем ранее сборная уступила Швейцарии со счетом 1:4.

В последних 5-и встречах Швеция по одному разу победила и сыграла вничью, а также трижды уступила. За этот отрезок сборная пропустила 9 голов при 5-и забитых.

Не сыграют: Хин, Холм, Исак, Йоханссон, Крафт и Кулушевский (у всех — травмы).

Состояние команды: Предстоящий матч против Польши определит, примет ли сборная Швеции участие на чемпионате мира 2026-го года. Важность поединка крайне высока.

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш может стать ключевой фигурой в предстоящем матче. Форвард оформил хет-трик в последнем поединке против сборной Украины.

Польша

Перед матчем: Этой сборной чуть-чуть не хватило для того, чтобы занять 1-е место в своей группе квалификации и напрямую пробиться на чемпионат мира 2026-го года.

Польша расположилась на 2-й позиции в группе G квалификации с 17-ю очками в активе. Сборная пропустила Нидерланды на 1-ю строчку, отстав на 3 пункта.

Последние матчи: В полуфинале стыковых матчей за право выступать на чемпионате мира Польша обыграла Албанию со счетом 2:1, забив победный гол на 73-й минуте.

В последних 3-х встречах на групповой стадии в квалификации сборная ни разу не проиграла, дважды победила Мальту (3:2) и Литву (2:0), а также однажды сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

Не сыграют: Букса, Капустка и Скорупский (у всех — травмы).

Состояние команды: Польша провела довольно удачную квалификацию, а теперь ей предстоит сразится со Швецией за право выступать на основном этапе ЧМ-2026.

Нападающий национальной команды Роберт Левандовский даже в 37 лет является лидером сборной. Именно он способен забить победный гол для своей команды.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах Швеция одержала только одну победу

Польша не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах

В последних 5-х очных встречах Швеция 4 раза обыграла Польшу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Швеции с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.40, а победа Польши — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Можно предположить, что польская сборная одержит победу. У Польши продолжается удачный отрезок, в котором национальная команда показывает отличную игру.

Прогноз: Польша поразит ворота соперника, как минимум, один раз.

