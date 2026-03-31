Сборные Швеция и Польша вновь встретятся в решающем матче отбора на чемпионат мира. Как и четыре года назад, команды разыграют одну путёвку на мундиаль — только теперь у шведов будет преимущество своего поля. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21:40 Команды на поле! Прозвучат гимны – и начинаем.

Виктор Дьёкереш на разминке

21:35 В Стокгольме сегодня достаточно прохоладно, около 4 градусов. Но осадков нет, поле в хорошем состоянии.

21:20 Стартовые составы команд:

Швеция (5-4-1): Нордфельдт, Свенссон, Лагербильке, Старфельт, Линделёф, Гудмундссон, Эланга, Айари, Карлстрём, Нюгрен, Дьёкереш.

Польша (3-5-2): Грабара, Беднарек, Вишневский, Кивёр, Кэш, Залевский, Зелиньский, Шиманьский, Каминьский, Свидерский, Левандовский.

Роберт Левандовский на разминке

21:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Славко Винчич. Ассистенты: Томаш Кланчник, Андраж Ковачич. Четвёртый судья — Раде Обранович. VAR — Кристиан Дингерт. Ассистент VAR — Роберт Шрёдер.

Швеция

Шведы оказались в плей-офф не напрямую, а через Лигу наций, поскольку провалили основной отбор. Команда не выиграла ни одного матча в группе, мало забивала и испытывала серьёзные проблемы в обороне. Однако второй шанс они использовали.

В полуфинале сборная Швеции уверенно разобралась с Украиной (3:1), а главным героем стал Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик. При Грэме Поттере команда постепенно оживает и начинает показывать более цельный футбол.

При этом кадровые потери остаются серьёзными — вне игры Александр Исак, Деян Кулушевски и ряд других важных игроков. Тем не менее, нынешняя форма и домашний фактор позволяют шведам рассчитывать на успех.

Польша

Поляки подходят к финалу в отличном состоянии. Команда Яна Урбана не проигрывает уже семь матчей подряд, а в полуфинале проявила характер, обыграв Албанию (2:1), уступая по ходу встречи.

Смена тренера пошла на пользу: после сложного периода внутри команды сборная выглядит более сплочённой и стабильной. Лидеры Роберт Левандовски и Пётр Зелиньский по-прежнему делают разницу в ключевых моментах.

При этом Польша традиционно испытывает трудности в матчах на выезде против Швеции. Последняя победа в гостях датируется ещё серединой прошлого века, а три последних визита в Швецию завершились поражениями.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.90.