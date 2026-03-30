31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Словакия и Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Словакия — Румыния с коэффициентом для ставки за 2.33.
Словакия
Турнирное положение: Словаки не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
При этом Словакия в плей-офф уступила Косову. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Словаки уступили косоварам (3:4).
До того команда была разбита Германией (0:6). А вот поединок с Северной Ирландией завершился викторией (1:0).
В пяти своих последних матчах Словакия одержала 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: Словаки в последних матчах выглядели бледно. Команда уступила 2 раза кряду.
Причем Словакия традиционно неудачно противостоит македонцам. В последних пяти очных поединках команда уступила один раз при 4 ничьих.
Румыния
Турнирное положение: Румыны неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Румыния на 4 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает больше 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Румыны уступили Турции (0:1).
До того команда учинила разгром Сан-Марино (7:1). А вот чуть ранее она была бита Боснией и Герцеговиной (1:3).
При этом Румыния в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Румыны не выполнили свою главную задачу. Команда испытывает сложности в матчах с крепкими оппонентами.
При этом Румыния в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот словакам команда не проигрывала ни разу в истории.
Четыре последних очных встречи со Словакией завершились вничью. Плюс румыны имеют потенциал прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Словакия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.50.
Прогноз: Словаки выглядят монолитнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Ставка: Победа Словакии за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды не смогли пробиться на Мундиаль
- Словаки до последних двух поражений победили 2 раза подряд
- Румыния в среднем пропускает чаще гола за матч
- Словаки в среднем забивают аккурат гол за матч
- Словакия мотивирована впервые в истории одолеть Румынию