31 марта в стыковом матче Лиги наций по футболу сыграют Латвия и Гибралтар. Начало встречи — 19:00 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Латвия — Гибралтар с коэффициентом для ставки за 1.90.
Латвия
Турнирное положение: Латвия заняла последнее, четвёртое место в группе 4 Лиги наций C, набрав 4 очка.
Последние матчи: первая игра между этими командами завершилась гостевой победой Латвии со счётом 1:0. Единственный гол на 63‑й минуте с пенальти забил Владислав Гутковскис. Ранее было поражение в гостях от Сербии в отборе на ЧМ‑2026 и ничья в товарищеской игре с Северной Македонией (0:0).
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: сейчас Латвия представляет собой довольно слабую сборную, мечтой которой является возможность удержаться в Лиге наций C и изредка отобрать очки у конкурентов. Сейчас там нет игроков, которые выступают в ведущих европейских лигах.
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар стал вторым в группе Лиги наций D с 6 очками.
Последние матчи: первая встреча против Латвии проходила на поле Гибралтара и вполне ожидаемо завершилась поражением со счётом 0:1. Гибралтар выглядел слабо и почти не создал моментов у ворот соперника.
До этого было поражение на выезде от Чехии (0:6) и на своём поле от Черногории (1:2) в отборе на ЧМ‑2026.
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: на протяжении многих лет Гибралтар является футбольным карликом, и вряд ли что‑то изменится в ближайшее время. Лучшие игроки сборной выступают в Сегунде 2 (третьей по силе испанской лиге).
Статистика для ставок
- Первая игра на поле Гибралтара завершилась поражением хозяев со счётом 0:1.
- В 2021 году в отборе на ЧМ‑2022 обе встречи выиграла Латвия с одинаковым счётом 3:1.
- В 2018 году в товарищеской игре сильнее оказался Гибралтар (1:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Латвии дают 1,18, а на Гибралтар — 19,0; ничью букмекеры оценивают в 6,80.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.
Прогноз: скорее всего, в похожем ключе, как и первая игра, пройдёт и ответная встреча. Латвия будет владеть инициативой, оберегая своё минимальное преимущество, а у Гибралтара не хватит класса забить хотя бы раз.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: Латвия выиграет плюс тотал меньше 2,5 за 2,80.