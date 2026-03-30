31 марта в стыковом матче Лиги наций по футболу сыграют Латвия и Гибралтар. Начало встречи — 19:00 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Латвия — Гибралтар с коэффициентом для ставки за 1.90.

Латвия

Турнирное положение: Латвия заняла последнее, четвёртое место в группе 4 Лиги наций C, набрав 4 очка.

Последние матчи: первая игра между этими командами завершилась гостевой победой Латвии со счётом 1:0. Единственный гол на 63‑й минуте с пенальти забил Владислав Гутковскис. Ранее было поражение в гостях от Сербии в отборе на ЧМ‑2026 и ничья в товарищеской игре с Северной Македонией (0:0).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: сейчас Латвия представляет собой довольно слабую сборную, мечтой которой является возможность удержаться в Лиге наций C и изредка отобрать очки у конкурентов. Сейчас там нет игроков, которые выступают в ведущих европейских лигах.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар стал вторым в группе Лиги наций D с 6 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: первая встреча против Латвии проходила на поле Гибралтара и вполне ожидаемо завершилась поражением со счётом 0:1. Гибралтар выглядел слабо и почти не создал моментов у ворот соперника.

До этого было поражение на выезде от Чехии (0:6) и на своём поле от Черногории (1:2) в отборе на ЧМ‑2026.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: на протяжении многих лет Гибралтар является футбольным карликом, и вряд ли что‑то изменится в ближайшее время. Лучшие игроки сборной выступают в Сегунде 2 (третьей по силе испанской лиге).

Статистика для ставок

Первая игра на поле Гибралтара завершилась поражением хозяев со счётом 0:1.

В 2021 году в отборе на ЧМ‑2022 обе встречи выиграла Латвия с одинаковым счётом 3:1.

В 2018 году в товарищеской игре сильнее оказался Гибралтар (1:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Латвии дают 1,18, а на Гибралтар — 19,0; ничью букмекеры оценивают в 6,80.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: скорее всего, в похожем ключе, как и первая игра, пройдёт и ответная встреча. Латвия будет владеть инициативой, оберегая своё минимальное преимущество, а у Гибралтара не хватит класса забить хотя бы раз.

1.90 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Латвия — Гибралтар позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

2.80 Победа Латвии плюс тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч Латвия — Гибралтар позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Дополнительная ставка: Латвия выиграет плюс тотал меньше 2,5 за 2,80.