31 марта в стыковом матче Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Мальта. Начало встречи — 19:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Люксембург — Мальта с коэффициентом для ставки за 2.19.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург близок к тому, чтобы повыситься в классе. Если это произойдет, то команда попадет в группу 4 Дивизиона С, где встретится с Исландией, Болгарией и Эстонией.

Последние матчи: Люксембург проиграл 8 из 10 последних матчей. Однако первая стыковая встреча с Мальтой завершилась победой. Неделю назад Люксембург в гостях взял верх над соперником со счетом 2:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю сборной Люксембурга в строю.

Состояние команды: Сборная Люксембурга в последнее время переживает серьёзный спад. В прошлом розыгрыше Лиги наций команда не смогла одержать ни одной победы, набрав всего три очка и заняв последнее место в группе. После смены тренера ситуация не улучшилась — последовали поражения от более сильных соперников, а игра в атаке остаётся крайне слабой.

Тем не менее Люксембург остаётся фаворитом пары и должен довести дело до уверенной победы, не позволив Мальте создать серьёзную интригу.

Мальта

Турнирное положение: Команда заняла второе место в своей группе дивизиона D, набрав семь очков. В таблице Мальта уступила первую строчку Молдове, но смогла опередить Андорру.

Последние матчи: Первая встреча с Люксембургом завершилась домашним поражением Мальты со счетом 0:2. Тогда игра долгое время была равной, но после перерыва гости смогли реализовать свои моменты и фактически сняли вопросы о победителе противостояния.

Не сыграют: У сборной Мальты нет потерь.

Состояние команды: Мальта традиционно считается аутсайдером, однако на фоне Люксембурга её результаты выглядят не хуже. Команда заняла второе место в своей группе дивизиона D, набрав семь очков, и даже в квалификации к чемпионату мира смогла опередить Литву.

Однако стабильности Мальте также не хватает — в последних матчах сборная часто проигрывает и много пропускает.

В первой встрече Мальта уступила со счетом 0:2

Люксембург проиграл 8 из 10 последних матчей

Мальта пропускает около 2,5 гола за игру

Коэффициенты букмекеров: на победу Люксембурга дают 1.65, а на Мальту — 5.60; ничью букмекеры оценивают в 3.64.

Тотал больше 2,5 идёт за 2.24, а тотал меньше 2,5 можно взять за 1.63.

Прогноз: Несмотря на слабую форму, Люксембург выглядит предпочтительнее за счёт более высокого класса и уже добытого преимущества. Мальта вряд ли сможет кардинально изменить ход противостояния, особенно учитывая проблемы в обороне.

2.19 Победа Люксембурга с форой (-1)

Прогноз: Матч, скорее всего, не будет результативным — обе команды испытывают сложности с реализацией.

2.12 Тотал меньше 2

