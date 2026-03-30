31 марта в товарищеском матче встретятся Венгрия и Греция. Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Венгрия — Греция с коэффициентом для ставки за 1.95.
Венгрия
Турнирное положение: Венгрия заняла третье место в групповом этапе отбора к ЧМ-2026. Команда набрала восемь очков за шесть матчей и лишилась шансов попасть на мундиаль.
Последние матчи: в последнем матче Венгрия смогла одолеть сборную Словении. Товарищеский поединок завершился со счетом 1:0.
Ранее национальная команда проиграла Ирландии в матче отбора к ЧМ и обыграла с минимальным счетом Армению (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Венгры в международной паузе уже смогли заработать победу в серии товарищеских поединках. После матча против Греции команда сыграет против Казахстана и Финляндии.
Греция
Турнирное положение: Греция завершила отборочный этап к мундиалю 2026 года на третьем месте в квартете C, набрав за шесть матчей семь баллов. Это не позволило команде претендовать на участие в турнире.
Последние матчи: в последнем матче Греция проиграла с минимальным счетом сборной Парагвая. Товарищеская встреча завершилась со счетом 0:1.
Ранее в поединках квалификации к ЧМ команда поделила очки со сборной Беларуси (0:0) и обыграла сборную Шотландии со счетом 3:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сборная Греции в последних шести матчах во всех турнирах потерпела четыре поражения, сыграла один раз вничью и одержала одну победу. В товарищеских встречах команда имеет свободу для экспериментов и свобода в принятии решений.
Статистика для ставок
- Греция проиграла последний матч
- Венгрия выиграла последний матч
- Венгрия потерпела одно поражение в пяти последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красной фурии» ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.40, а победа Греции — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.76.
Прогноз: Считаем, что в матче обе команды не смогут забить. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.95.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании тотала меньше двух мячей в матче.
Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.43.