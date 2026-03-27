28 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «КАМАЗ». Матч начнется в 18:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Факел — КАМАЗ с коэффициентом для ставки за 2.32.
«Факел»
Турнирное положение: «Факел» идет на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 52 балла. Общая разница мячей — 39:12.
Последние матчи: в последнем матче коллектив из Воронежа выступил неудачно. Команда проиграла «Ротору» со счетом 0:1. Это поражение стало для команды четвертым в сезоне.
Ранее клуб поделил очки в поединке против «Черноморца», завершив встречу со счетом 0:0, и смог обыграть с минимальным счетом «Урад» (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Факел» пока имеет отрыв в шесть очков от второго места. Для команды крайне важно не создавать ситуацию, в котором на первый план выйдет психологическое давление на лидера из-за упущенных очков.
«КАМАЗ»
Турнирное положение: «КАМАЗ» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав девять побед, десять матчей вничью и шесть поражений. Это позволило команде набрать 37 очков после 25 туров.
Последние матчи: В последнем поединке «КАМАЗ» смог набрать важные для себя очки в борьбе за повышение, обыграв «Черноморец» со счетом 3:1.
Ранее команда поделила очки с волгоградским «Ротором», завершив поединок со счетом 1:1, и уступила в гостевом поединке «Енисею» со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Отметим, что для «КАМАЗа» победа в последнем матче стала для команды первой после серии из семи поединков без викторий. Для клуба важно набирать очки в борьбе за повышение в классе.
Статистика для ставок
- «КАМАЗ» одержал всего одну победу в последних восьми матчах
- «Факел» потерпел всего одно поражение в последних восьми матчах
- в матче первого круга «Факел» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:1 /UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.73. Ничья оценена в 3.30, победа оппонента — 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.39 и 1.49.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в матче.
