Уэльс заберет путевку в финал отбора к ЧМ?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 1.96

26 марта в матче полуфинала квалификации ЧМ-2026 сыграют Уэльс и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Уэльс — Босния и Герцеговина с коэффициентом для ставки за 1.96.

Уэльс

Турнирное положение: Сборная Уэльса смогла занять вторую строчку в группе J, набрав 16 очков после восьми матчей. Команда смогла заработать пять побед, один поединок вничью и два поражения. Это позволило сборной выйти в полуфинал стыковых матчей.

Последние матчи: в последнем матче сборная Уэльса разгромила Северную Македонию в восьмом туре группового этапа. Команда разгромила соперника со счетом 7:1.

Ранее сборная обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0 и проиграла Бельгии со счетом 2:4. В товарищеских поединках Уэльс уступил Англии (0:3) и Канаде (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Уэльс смог заработать себе выход на чемпионат мира 2026 года, хотя сборной еще предстоит пройти одну ступень. Отметим, что в последних трех матчах команда смогла забить десять мячей, пропустив в свои ворота пять.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Босния и Герцеговина стала второй в группе H, набрав после 8 матчей 17 очков при пяти победах, двух матчей вничью и одном поражении.

Последние матчи: в последнем матче сборная поделила очки в поединке против Австрии, завершив поединок со счетом 1:1, и обыграла Румынию со счетом 3:1.

Ранее команда в товарищеском матче смогла разгромить Мальту со счетом 4:1 и поделила очки с Кипром во встрече отбора к ЧМ-2026.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Боснийцы в последних шести матчах потерпели всего одно поражение. Как и сборная Уэльса, команда остановилась всего в двух очках от прямого выхода на мундиаль. Несомненно, нас ждет драматичный и равный поединок.

Статистика для ставок

Уэльс проиграл два матча из последних пяти

Босния и Герцеговина не проигрывает в четырех матчах подряд

Уэльс забил восемь матче в двух последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.45, а победа Боснии и Герцеговины — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.14 и 1.65.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд в матче. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.96.

Прогноз: Сыграем на тотале 2,5 мячей в поединке. Это дополнительная ставка.

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 2.14.