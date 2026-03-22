23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Торпедо». Матч начнется в 17:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Челябинск — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Челябинск»
Турнирное положение: «Челябинск» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 37 очков. Общая разница мячей — 33:25.
Последние матчи: в последнем матче челябинский клуб смог уйти от поражение в поединке против ульяновской «Волги». Команды завершили матч со счетом 2:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Челябинск» имеет все шансы в случае победы в матче подняться на строчку выше и уже находиться в зоне переходных игр за выход в РПЛ. Но мы отметим плотность с четвертого по седьмое места, где команд отделяет друг от друга всего один балл. Так что любая ошибка будет критична.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав семь побед, шесть матчей вничью и 11 поражений. Это позволило команде набрать 27 очков после 24 туров.
Последние матчи: в последнем поединке «Торпедо» добыло важную победу и разгромило «Нефтехимик». Московский клуб забил три безответных мяча в гостевом поединке.
Ранее команда проиграла соседям по Москве «Родине» со счетом 0:2 и смогла добыть победу в гостевом матче против «Черноморца» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Победа «Торпедо» в последнем туре удивила. Неожиданностью стал не сам результат, а счет на табло. Московская команда смогла разгромить крепкого «середняка» Первой лиги. Отметим, что «Торпедо» в последних двух гостевых встречах смогло одержать победы и намерено подняться из опасной зоны стыковых матчей. «Челябинску» стоит бояться?
Статистика для ставок
- «Торпедо» в шести последних матчах одержало четыре победы
- «Челябинск» потерпел одно поражение в последних семи матчах
- в матче первого круга «Челябинск» одолел «Торпедо» со счетом 3:2 /UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.45. Ничья оценена в 3.10, победа оппонента — 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.53.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд. Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.02.
Прогноз: Ожидаем победу «Челябинску» в матче. Команда способна повторить успех во втором матче в сезоне. Ставка: Победа «Челябинска» в матче за 2.80.
