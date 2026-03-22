23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Торпедо». Матч начнется в 17:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Челябинск — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.02.

Линар МансуровЛинар МансуровРедактор отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 37 очков.  Общая разница мячей — 33:25.

Последние матчи: в последнем матче челябинский клуб смог уйти от поражение в поединке против ульяновской «Волги».  Команды завершили матч со счетом 2:2.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» имеет все шансы в случае победы в матче подняться на строчку выше и уже находиться в зоне переходных игр за выход в РПЛ.  Но мы отметим плотность с четвертого по седьмое места, где команд отделяет друг от друга всего один балл.  Так что любая ошибка будет критична.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав семь побед, шесть матчей вничью и 11 поражений.  Это позволило команде набрать 27 очков после 24 туров.

Последние матчи: в последнем поединке «Торпедо» добыло важную победу и разгромило «Нефтехимик».  Московский клуб забил три безответных мяча в гостевом поединке.

Ранее команда проиграла соседям по Москве «Родине» со счетом 0:2 и смогла добыть победу в гостевом матче против «Черноморца» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Победа «Торпедо» в последнем туре удивила.  Неожиданностью стал не сам результат, а счет на табло.  Московская команда смогла разгромить крепкого «середняка» Первой лиги.  Отметим, что «Торпедо» в последних двух гостевых встречах смогло одержать победы и намерено подняться из опасной зоны стыковых матчей.  «Челябинску» стоит бояться?

Статистика для ставок

  • «Торпедо» в шести последних матчах одержало четыре победы

  • «Челябинск» потерпел одно поражение в последних семи матчах

  • в матче первого круга «Челябинск» одолел «Торпедо» со счетом 3:2 /UL>

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.45.  Ничья оценена в 3.10, победа оппонента — 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.53.

    Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

    2.02Обе команды забьютСтавка на матч #1Поставить
    Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.02 на матч «Челябинск» — «Торпедо»  принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

    Прогноз: Ожидаем победу «Челябинску» в матче.  Команда способна повторить успех во втором матче в сезоне.

    2.80Победа «Челябинска»Ставка на матч #2Поставить
    Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.80 на матч «Челябинск» — «Торпедо»  принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

