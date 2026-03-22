23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Торпедо». Матч начнется в 17:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Челябинск — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 37 очков. Общая разница мячей — 33:25.

Последние матчи: в последнем матче челябинский клуб смог уйти от поражение в поединке против ульяновской «Волги». Команды завершили матч со счетом 2:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» имеет все шансы в случае победы в матче подняться на строчку выше и уже находиться в зоне переходных игр за выход в РПЛ. Но мы отметим плотность с четвертого по седьмое места, где команд отделяет друг от друга всего один балл. Так что любая ошибка будет критична.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав семь побед, шесть матчей вничью и 11 поражений. Это позволило команде набрать 27 очков после 24 туров.

Последние матчи: в последнем поединке «Торпедо» добыло важную победу и разгромило «Нефтехимик». Московский клуб забил три безответных мяча в гостевом поединке.

Ранее команда проиграла соседям по Москве «Родине» со счетом 0:2 и смогла добыть победу в гостевом матче против «Черноморца» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Победа «Торпедо» в последнем туре удивила. Неожиданностью стал не сам результат, а счет на табло. Московская команда смогла разгромить крепкого «середняка» Первой лиги. Отметим, что «Торпедо» в последних двух гостевых встречах смогло одержать победы и намерено подняться из опасной зоны стыковых матчей. «Челябинску» стоит бояться?

Статистика для ставок