Победитель определен не будет?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.33

22 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 3.33.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» на 3 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Вилланы» обыграли «Лилль» (2:0).

До того команда была бита «Манчестер Юнайтед» (1:3). А вот первый поединок с «Лиллем» завершился победой (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Вилланы» крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно неудачными.

Причем «Астон Вилла» традиционно удачно противостоит «Вест Хэму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» сражаются за выживание в АПЛ. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Молотобойцы» не уступили «Манчестер Сити» (1:1).

До того команда в серии пенальти одолела «Брентфорд». А вот чуть ранее она минимально переиграла «Фулхэм».

При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Молотобойцы» ныне несколько прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает 2 мяча за матч. А вот «вилланов» команда не обыгрывает уже 3 с половиной года.

«Молотобойцы» забивают с некоторой натугой. Между тем, лондонцы постараются сыграть на свежести, ведь оппонент в четверг был задействован в еврокубках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Молотобойцы» нынче прибавили, да и «вилланы» могут не успеть восстановиться после еврокубков.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

