21 марта в 25-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Уфа — Волга с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы бьются за выживание в первом дивизионе.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Уфа» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Уфимцы сумели одолеть «Сокол» (2:0).

До того команда уступила «Шиннику» (0:1).  Да и поединок с «Нефтехимиком» завершился поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Уфа» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Уфимцы в последних поединках не блистали стабильностью результатов.  Команда до последнего успеха уступила 2 раза подряд.

Причем «Уфа» традиционно неудачно противостоит «Волге».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы пытаются оторваться от опасной зоны.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Волга» на 4 очка опережает зону вылета.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно удачно.  Ульяновцы не уступили «Челябинску» (2:2).

До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (1:0).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Енисеем» (1:1).

При этом «Волга» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Ульяновцы ныне пребывают в приличных кондициях.  Команда не проигрывает 6 матчей подряд.

При этом «Волга» в среднем пропускает более одного мяча за матч.  Зато уже 6 голами отличился форвард Дмитрий Каменщиков.

Ульяновцы максимально мотивированы оторваться от опасной зоны.  Да и «Уфе» команда не проигрывает уже 2 с половиной года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Уфа» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30.  Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.50.

Прогноз: «Волга» ныне находится в приличных кондициях, да и уфимцы крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Волги» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Волга» не проигрывает 6 матчей кряду
  • «Уфа» не побеждает уже 6 матчей кряду
  • Уфимцы в первом круге уступили «Волге» (0:2)
  • «Уфа» до последней победы уступила дважды подряд
  • «Волга» не уступила в 3 своих последних выездных поединках