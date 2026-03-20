21 марта в 25-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Уфа — Волга с коэффициентом для ставки за 3.10.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы бьются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Уфа» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Уфимцы сумели одолеть «Сокол» (2:0).
До того команда уступила «Шиннику» (0:1). Да и поединок с «Нефтехимиком» завершился поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Уфа» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: Уфимцы в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда до последнего успеха уступила 2 раза подряд.
Причем «Уфа» традиционно неудачно противостоит «Волге». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы пытаются оторваться от опасной зоны. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Волга» на 4 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Ульяновцы не уступили «Челябинску» (2:2).
До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (1:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Енисеем» (1:1).
При этом «Волга» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Ульяновцы ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 6 матчей подряд.
При этом «Волга» в среднем пропускает более одного мяча за матч. Зато уже 6 голами отличился форвард Дмитрий Каменщиков.
Ульяновцы максимально мотивированы оторваться от опасной зоны. Да и «Уфе» команда не проигрывает уже 2 с половиной года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Уфа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.50.
Прогноз: «Волга» ныне находится в приличных кондициях, да и уфимцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Волги» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Волга» не проигрывает 6 матчей кряду
- «Уфа» не побеждает уже 6 матчей кряду
- Уфимцы в первом круге уступили «Волге» (0:2)
- «Уфа» до последней победы уступила дважды подряд
- «Волга» не уступила в 3 своих последних выездных поединках