20 марта в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Кайсар». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ордабасы — Кайсар с коэффициентом для ставки за 3.05.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» стартовал довольно продуктивно. Команда пока находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Ордабасы» набрал 4 очка в двух турах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ордабасы» переиграл «Женис» (2:0).
До того команда не смогла одолеть «Иртыш» (2:2). А вот поединок с «Алашкертом» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Ордабасы» одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Ордабасы» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает гол за матч.
Причем «Ордабасы» традиционно успешно противостоит «Кайсару». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» выдал скромный старт. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Кайсар» набрал 2 очка в двух первых турах. При этом команда забила лишь один мяч в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кайсар» не уступил «Астане» (1:1).
До того команда не смогла обыграть «Женис» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Балтики» (1:2).
При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кайсар» пытается закрепиться в середняках лиги. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.
При этом «Кайсар» бледно выглядит в созидательном плане. Плюс команда не может обыграть «Ордабасы» уже полтора года.
В этом поединке команда наверняка постарается зацепиться за очки. «Кайсар» явно будет действовать в расчете на контратаки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ордабасы» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.75.
Прогноз: «Ордабасы» намерен побороться за медали, да и оппонент забивает с огромной натугой.
Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 3.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.12
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ордабасы» не уступил «Кайсару» в 2 последних очных поединках
- «Кайсар» не побеждает уже 6 матчей кряду
- «Ордабасы» в среднем забивает 2 гола за матч
- В неплохой форме находится форвард «Ордабасы» Эльхан Астанов
- «Кайсар» забил всего один мяч в двух стартовых турах