20 марта в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Иртыш» Павлодар. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кызылжар — Иртыш Павлодар с коэффициентом для ставки за 2.54.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» стартовал скромненько. Команда пока находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылжар» набрал 3 очка в двух турах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» уступил «Улытау» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Каспию» (2:1). А вот поединок с «Кеге» завершился сухим паритетом.
В пяти своих последних матчах «Кызылжар» одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Кызылжар» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает гол за матч.
Причем «Кызылжар» традиционно неудачно противостоит «Иртышу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.
«Иртыш» Павлодар
Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар выдал скромный старт. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Иртыш» Павлодар набрал 2 очка в двух первых турах. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Иртыш» Павлодар не смог одолеть «Атырау» (1:1).
До того команда не уступила «Ордабасам» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Экибастузу» (2:1).
При этом «Иртыш» Павлодар в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Иртыш» Павлодар пытается закрепиться в середняках лиги. Команда выглядит довольно монолитно.
При этом «Иртыш» Павлодар неплохо выглядит в созидательном плане. Вот только команда уступила «Кызылжару» в 3 последних очных поединках.
В этом поединке команда наверняка постарается зацепиться за драгоценные очки. «Иртыш» Павлодар явно будет действовать в расчете на контратаки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кызылжар» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Кызылжар» намерен побороться за медали, и в родных стенах явно постарается взять три очка.
Ставка: Победа «Кызылжара» за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кызылжар» одолел «Иртыш» в 2 последних очных поединках
- «Иртыш» Павлодар не может обыграть «Кызылжар» уже почти 17 лет
- «Иртыш» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Кызылжар» имеет достаточно надежные тылы
- «Иртыш» пока только привыкает к реалиям элитного дивизиона