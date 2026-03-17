18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Атлетико Мадрид с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» проваливает сезон в Английской Премьер-лиге, занимая 16-ю строчку после 30 туров. Однако на общем этапе Лиги чемпионов команда попала в первую восьмерку и вышла напрямую в плей-офф.

Последние матчи: в последнем матче «Тоттенхэм» сыграл вничью против «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ. Команды завершили поединок со счетом 1:1. Ранее команда проиграла «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

В первом матче Лиги чемпионов английский клуб провалил поединок в гостях и проиграл «Атлетико» со счетом 2:5. «Тоттенхэм» смог отыграть счет 0:4 до разницы в три мяча благодаря голам Педро Порро и Ришарлисона.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: в лазарете Вильсон Одобер, Лукас Бергвалль, Бен Дэвис, Родриго Бентанкур, Мохаммед Кудус и Джеймс Мэддисон.

Состояние команды: Списать ужасную игру «Тоттенхэма» на травмы сложно. У клуба проблемы не только с составом, но и внутри руководства. Пока не совсем ясно, что хочет «Тоттенхэм» от этого сезона: есть риск опуститься в зону стыковых матчей или попытаться побороться за выход в следующий раунд ЛЧ. Однако на этот вопрос, кажется, «Тоттенхэм» уже ответил в первом матче.

«Атлетико» Мадрид

Турнирное положение: «Атлетико» идет на третьей позиции в Ла Лиге, набрав 55 очков за 28 туров. Клуб не борется за чемпионство в чемпионате, однако коллективу важно удержать позицию в топ-4.

В стыковых матчах Лиги чемпионов испанский клуб смог пройти бельгийский «Брюгге». В первом матче команды сыграли вничью со счетом 3:3, а вторая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:1.

Последние матчи: в последнем матче «Атлетико» смог обыграть «Хетафе» в Ла Лиге со счетом 1:0. Ранее команда обыграла «Реал Сосьедад» с минимальным счетом 3:2.

В Испании клуб обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:2, прекрасно использовав подарки от гостей в виде пяти мячей. «Атлетико» смог за 22 минуты забить четыре гола. В поединке за «матрасников» отличились Маркос Льоренте, Антуан Гризманн, Ле Норман и дубль на счету Хулиана Альвареса.

Не сыграют: в лазарете Родри Мендоса.

Состояние команды: «Атлетико» отлично выглядит в последних восьми матчах. У испанской команды одно поражение, одна ничья и шесть побед. При этом клуб забил в семи из этих поединках. Победа в первом матче дает мадридцам хороший запас, но не сильно ли расслабится команда?

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл шесть из последних семи матчей

«Тоттенхэм» проиграл шесть из последних восьми матчей

в первом матче «Атлетико» выиграл «шпор» со счетом 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.75, а победа «Атлетико» — в 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.09.

Прогноз: Сыграем на ожидании малого количества забитых мячей. Поставим на тотале меньше 2,5.

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в поединке за 2.09.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу хозяев в основное время матча. Это дополнительная ставка.

