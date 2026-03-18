На «Тоттенхэм Стэдиум» встретятся команда, которая отчаянно цепляется за остатки еврокубковой чести, и коллектив, который уже одной ногой в четвертьфинале. «Шпоры» после кошмарного первого тайма в Мадриде нуждаются в чуде, но текущее состояние команды не оставляет надежд на камбэк. «Атлетико» при трёхматчевом гандикапе может позволить себе ротацию и прагматичную игру вторым номером

22:40 Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия); Ассистент: Ян Зайдель (Хеннигсдорф, Германия); Ассистент: Рафаэль Фольтин (Майнц-Кастель, Германия); Резервный: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия).

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия), вместимостью 62 850 зрителей.

Стартовые составы команд

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Микки ван де Вен, Педро Порро, Джед Спенс, Кристиан Ромеро, Раду Дрэгушин, Арчи Грей, Папе Матар Сарр, Рандаль Коло Муани, Матис Тель, Хави Симонс.

Атлетико: Хуан Муссо, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Науэль Молина, Джулиано Симеоне, Джонни Кардозо, Адемола Лукман, Антуан Гризманн, Хулиан Альварес.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» вступает в ответный матч с «Атлетико» в состоянии глубокого кризиса, который уже перерос в хроническую стадию. «Шпоры» занимают 16-е место в АПЛ, имея всего 30 очков после 30 туров и отрыв от зоны вылета в один балл. Шестиматчевая серия поражений в чемпионате прервалась лишь в минувший уик-энд чудом на «Энфилде» — гол Ришарлисона на 90-й минуте принёс ничью с «Ливерпулем» (1:1) и подарил команде Игора Тудора первый зачётный балл под его руководством. При этом в Лиге чемпионов лондонцы тоже балансируют на грани вылета: домашнее поражение от «Атлетико» (2:5) стало для них четвёртым в пяти последних матчах турнира. История с вратарём Антонином Кински, заменённым уже на 17-й минуте после двух грубых ошибок, войдёт в анналы Лиги чемпионов как первый случай столь ранней замены голкипера не из-за травмы. К 22-й минуте «шпоры» горели 0:4, и итоговые 2:5 выглядят скорее актом милосердия со стороны соперника, чем проявлением характера.

Атлетико

«Атлетико» подходит к ответной встрече в образцовой форме, которая давно стала визитной карточкой команды Диего Симеоне. «Матрасники» одержали шесть побед в семи последних матчах, уверенно удерживая третье место в Примере и готовясь к финалу Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». На выходных полурезервным составом был обыгран «Хетафе» (1:0) при тотальном доминировании в первом тайме (8:0 по ударам). В Лиге чемпионов путь «кольчонерос» был тернист: 14-е место на общем этапе, непростой плей-офф с «Брюгге» (3:3, 4:1), но в первом матче с «Тоттенхэмом» сомнений не осталось — 5:2 при комфортных 4:0 уже к 22-й минуте. Показатель ожидаемых голов (xG) в той встрече составил 2,59 в пользу испанцев, но разгром мог быть ещё крупнее, если бы не сознательное снижение темпа и курьёзная ошибка Облака, подарившего лондонцам гол престижа.

Личные встречи

История противостояния насчитывает три матча, и баланс склоняется в сторону испанцев. В 1963 году «Тоттенхэм» выиграл финал Кубка обладателей кубков (5:1), но с тех пор прошло более 60 лет. В 2016-м в Международном кубке чемпионов сильнее был «Атлетико» (1:0). Нынешняя встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов стала третьей и самой убедительной победой мадридцев (5:2). Таким образом, на официальном уровне команды пересекались лишь однажды за последние полвека, и этот опыт остался за «матрасниками».

