дерзкая ставка за 9.50 на матч Лиги чемпионов

18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Атлетико с коэффициентом для ставки за 9.50.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» полностью проваливают нынешний сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Тоттенхэм» на один пункт опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шпоры» не уступили «Ливерпулю» (1:1).

До того команда разгромно уступила «Атлетико» (2:5). Да и поединок с «Кристал Пэласом» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах «Тоттенхэм» разжился лишь одной ничьей. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Состояние команды: «Шпоры» ныне находятся на спаде. Команда не побеждает уже полтора месяца.

Очные поединки с «матрасниками» для «шпор» складываются неудачно. В обеих очных встречах лондонцы потерпели поражения.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят достаточно продуктивно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает меньше 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» переиграли «Хетафе» (1:0).

До того команда уверенно одолела «Тоттенхэм» (5:2). А вот чуть ранее она сумела справиться с «Реал Сосьедадом» (3:2).

При этом «Атлетико» в пяти последних матчах победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Матрасники» ныне выглядят весьма выгодно. Команда побеждает 3 матча кряду.

При этом «Атлетико» имеет весьма надежные тылы. Команда Диего Симеоне в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

В этом поединке «матрасники» явно не будут действовать лишь на удержание. Плюс Хулиан Альварес отличился уже 7 забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетико» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Атлетико» на данном этапе смотрится весьма выгодно, да и «шпоры» все никак не выберутся из кризиса.

Ставка: Точный счет 0:1 за 9.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в следующий раунд пройдет «Тоттенхэм».

Ставка: Проход «Тоттенхэма» за 13.34

