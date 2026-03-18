18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Атлетико с коэффициентом для ставки за 9.50.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» полностью проваливают нынешний сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Тоттенхэм» на один пункт опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шпоры» не уступили «Ливерпулю» (1:1).
До того команда разгромно уступила «Атлетико» (2:5). Да и поединок с «Кристал Пэласом» завершился поражением (1:3).
В пяти своих последних матчах «Тоттенхэм» разжился лишь одной ничьей. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Состояние команды: «Шпоры» ныне находятся на спаде. Команда не побеждает уже полтора месяца.
Очные поединки с «матрасниками» для «шпор» складываются неудачно. В обеих очных встречах лондонцы потерпели поражения.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят достаточно продуктивно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает меньше 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» переиграли «Хетафе» (1:0).
До того команда уверенно одолела «Тоттенхэм» (5:2). А вот чуть ранее она сумела справиться с «Реал Сосьедадом» (3:2).
При этом «Атлетико» в пяти последних матчах победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Матрасники» ныне выглядят весьма выгодно. Команда побеждает 3 матча кряду.
При этом «Атлетико» имеет весьма надежные тылы. Команда Диего Симеоне в среднем пропускает реже одного мяча за матч.
В этом поединке «матрасники» явно не будут действовать лишь на удержание. Плюс Хулиан Альварес отличился уже 7 забитыми мячами в Лиге чемпионов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетико» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Атлетико» на данном этапе смотрится весьма выгодно, да и «шпоры» все никак не выберутся из кризиса.
Ставка: Точный счет 0:1 за 9.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в следующий раунд пройдет «Тоттенхэм».
Ставка: Проход «Тоттенхэма» за 13.34
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шпоры» не побеждают уже полтора месяца
- «Тоттенхэм» до последней ничьей уступил 6 раз кряду
- «Атлетико» победил в 3 последних поединках
- «Матрасники» забили 6 мячей в двух своих последних матчах
- В хорошей форме находится форвард «Атлетико» Хулиан Альварес